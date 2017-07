Gewerkschaft UFO feiert ihren 25. Geburtstag: Frankfurter Botschaft: Wenn Flugbegleiter daheim feiern

08.07.2017

Von CHRISTIAN MAYER

Normalerweise feiern Flugbegleiter-Crews zusammen an Orten wie der Copacabana in Rio, der In-Disco neben dem Crewhotel in Johannesburg oder der Underground-Szene New Yorks. Am Donnerstag aber haben sie sich in Frankfurt zum Feiern getroffen: Die UFO hat Geburtstag.