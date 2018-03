Die Fälle häufen sich: In der Nacht von Montag auf Dienstag haben im Frankfurter Nordend erneut Autos gebrannt. Die Polizei ermittelt, ob es es einen Zusammenhang zu den Brandstiftungen an Holzhäusern in der Stadt gibt.

Holzbauten wie der Goethe-Turm sowie zwei Kitas und seit vergangenem Dezember auch vermehrt Autos: Immer wieder kommt es in Frankfurt zu schwerwiegenden Brandstiftungen. Hinter den brennenden Holzhäuser wird ein Serientäter vermutet. Doch können auch die Fahrzeugbrände einer Serie zugeordnet werden?

Nein, sagt die Polizei: „Kriminalistisch gesehen können wir nicht von einer Serie sprechen“, betont Isabell Neumann, Pressesprecherin der Frankfurter Polizei auf Nachfrage. Allerdings hat die Polizei Verständnis dafür, dass die Fälle im allgemeinen Sprachgebrauch als „Brandserie“ bezeichnet werden. Ob alle Autobrände tatsächlich vom selben Täter verursacht wurden, sei jedoch nicht erwiesen.

Auch ein Zusammenhang mit den brennenden Holzbauten, wie dem Goethe-Turm im vergangenen Oktober oder dem „Blauen Haus“ im Januar, lasse sich nicht belegen, erklärt Neumann. Ausschließen lasse sich der Zusammenhang allerdings auch nicht: „Wir prüfen grundsätzlich in jedem Fall die Zusammenhänge“, sagt Neumann.

Um weitere solcher Straftaten zu verhindern, sieht sich die Frankfurter Polizei gut aufgestellt: „Wir sind sowieso immer unterwegs“, erklärt Neumann. Doch hätten es die Streifen in der Nacht schwer, zufällig am richtigen Ort zu sein: „Ganz Frankfurt lückenlos abdecken, das geht nicht“, erklärt Neumann. So schlugen die Brandstifter nicht nur in verschiedenen Stadtteilen, sondern auch zu verschiedene Uhrzeiten zu: „Wie wollen sie da einen Schwerpunkt ausmachen?“, fragt Neumann.

Fahrzeugbesitzer, die Opfer einer solchen Brandstiftung wurden, empfiehlt die Polizei Strafanzeige zu erstatten. Notwendig ist das jedoch nicht. Insofern die Polizei ohnehin am Einsatzort ist, ermittelt sie von Amtswegen. Vorsätzliche Brandstiftung ist kein sogenanntes Antragsdelikt und wird auch ohne Strafanzeige verfolgt.

Die Brandstiftung im Nordend in der vergangenen Nacht ist der jüngste Fall in einer Reihe von Autobränden.

In der Nacht vom 11. auf den 12. brannten vier Autos in Bornheim.

Am 27. Dezember 2017 wurden in Heddernheim gleich acht Fahrzeuge angezündet.

Am 13. Dezember haben Unbekannte fünf Autos in Hausen in Brand gesteckt.

Am 6. Dezember 2017 müsste bei acht Fahrzeugbränden in Nied die Straße geräumt und ein Haus evakuiert werden.