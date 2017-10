Gesundheitsreport: Frankfurter Bürger zwar gesünder, aber mit Schlafproblemen

Frankfurter sind deutlich seltener krankgeschrieben als andere Hessen. Zu diesem Schluss kommt die Krankenkasse DAK in ihrem Gesundheitsreport 2016.

Der gemeine Frankfurter, er ist gesund und munter, zumindest gesünder und munterer als der Durchschnittshesse. Und als der Durchschnittsdeutsche auch. Eines aber haben sie alle gemeinsam: Sie schlafen immer schlechter. Das zumindest legt der Gesundheitsreport der Krankenkasse DAK nahe.

Während in Hessen im vergangenen Jahr im Schnitt pro Tag 41 von 1 000 Beschäftigten krankgeschrieben waren, waren es in Frankfurt nur 34 (bundesweit 39). „Gesünder“ waren nur die Bürger im Main-Taunus- und Hochtaunuskreis – dort meldeten sich pro Tag 33 von 1 000 Beschäftigten krank.

Erkältungswelle blieb aus

Verglichen mit dem Vorjahr ist der Krankenstand insgesamt leicht gesunken – um 0,2 Prozent in Frankfurt und im Bund, um 0,1 Prozent in Hessen. Das hat laut DAK-Frankfurt Chef Gregor Reitz vor allem damit zu tun, dass es 2016 keine größere Erkältungswelle gab. Zwar waren Erkrankungen der Atemwege immer noch der zweithäufigste Grund für eine Krankschreibung, die Zahl der Fehltage sank in Frankfurt verglichen mit dem Vorjahr aber um 13 Prozent. Um 4 Prozent gestiegen ist sie indes bei der Krankheitsursache Nummer 1: Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems, allen voran Rückenschmerzen. Dritthäufigste Ursache für Krankmeldungen waren wie bereits im Vorjahr psychische Erkrankungen, wobei hier die Zahl der Fehltage – anders als im Bund – um 6 Prozent gesunken ist.

Kommentar Wir schlafen also immer schlechter. Ist das wirklich überraschend? Wenn wir ehrlich sind nicht. Wie sollte es auch anders sein in einer Gesellschaft, in der es nur noch um höher, clearing

Hessenweit gestiegen ist die Zahl derer, die schlecht schlafen. Jeder Zehnte (10,6 Prozent) leidet unter gravierenden Schlafstörungen, jeder Dritte klagt über regelmäßige Schlafprobleme (dreimal pro Woche oder häufiger). Zum Arzt gehen deshalb aber die allerwenigsten (6,3 Prozent).

Hausgemachtes Problem?

Ein Teil der Schlafprobleme indes ist hausgemacht: Bei einer Online-Befragung der DAK gaben vier von fünf Teilnehmern an, dass sie vor dem Einschlafen Filme und Serien schauen, sieben von zehn Befragten erledigen private Angelegenheiten am Laptop oder per Smartphone, jeder Siebte kümmert sich noch um Dienstliches. „Das ist nicht gut“, urteilt Prof. Horst-Werner Korf, Direktor des Dr. Senckenbergischen Chronobiologischen Instituts. Er ist Experte für die „innere Uhr“ und weiß: „Unser Biorhythmus wird vor allem durch Lichtreize gesteuert.“ Gerade blaues Licht hält uns wach – und dessen Anteil ist bei vielen Handydisplays und Computerbildschirmen hoch.

Wer dauerhaft schlecht schläft, dessen Lebensqualität ist laut Korf „deutlich beeinträchtigt“, doch nicht nur das: Schlafmangel wirkt sich auch negativ auf unsere Konzentration und unser Gedächtnis aus.

Zudem gibt es einen Zusammenhang zwischen Depressionen und Schlafmangel. Menschen mit Schlafstörungen leiden aber auch häufiger an Fettleibigkeit (Adipositas).

Dabei gibt es aus Sicht des Fachmanns ein ganz einfaches Mittel für besseren Schlaf: Bewegung an der frischen Luft. Schon ein 20-minütiger Spaziergang oder eine kurze Joggingtour reiche aus, „um einen Großteil der Insomnien zumindest zu mildern“, ist Korf überzeugt. „Mit dieser kleinen Stellschraube kann man viel erreichen.“

Baldrian und Johanniskraut

Hausmittelchen wie Baldrian oder Johanniskraut sind aus Sicht des Mediziners unbedenklich, von den meisten Medikamenten indes sei abzuraten, weil sie schnell zu Abhängigkeiten führen könnten. Wer morgens schlecht aus dem Bett komme, dem könne zudem ein Lichtwecker helfen – in diesem Fall gerne mit einem hohen Anteil blauen Lichts. Wer an gravierenden Schlafstörungen leidet, dem empfiehlt Korf, sich in einem schlafmedizinischen Zentrum samt Schlaflabor vorzustellen.

Für ihren Gesundheitsreport hat die Krankenkasse nicht nur Daten ihrer bundesweit 5,9 Millionen Versicherten ausgewertet, sondern auch Experten befragt. Zudem flossen Daten einer Online-Umfrage in die Auswertung ein. In Hessen sind etwa 750 000 Menschen bei der DAK versichert, davon rund 73 000 Frankfurter.

Die Schlaf-Hotline der DAK

Die Telefonnummer (0 40) 3 25 32 58 05 ist bei Schlafproblemen rund um die Uhr erreichbar. Nutzen können das Angebot auch Betroffene, die nicht bei der DAK versichert sind.