Rückendeckung aus den eigenen Reihen: Frankfurter Christdemokraten stehen hinter Merkels Flüchtlingspolitik

Bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern musste die CDU eine große Niederlage einstecken. Sie schnitt schlechter als die AfD ab. Die Schuld daran wird in erster Linie in der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel gesucht. Einmal mehr werden die Rufe nach einem Rücktritt und Zweifel an einer erneuten Kandidatur laut.

Doch wie bewerten die Frankfurter Christdemokraten die Situation? Stehen sie noch hinter ihrer Kanzlerin? Ja, das tun sie. Sie geben Angela Merkel Rückendeckung. „Ich glaube, dass sie die richtige Politik verfolgt“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende im Römer, Michael Prinz zu Löwenstein . „Sie hat es etwa aufgrund der Vereinbarung mit der Türkei geschafft, die Zahl der Flüchtlinge, die im vergangenen Jahr noch eine nicht zu bewältigende Größenordnung angenommen hatte, auf ein ganz niedriges Niveau zu bekommen.“ Gleichzeitig verteidige sie aber auch die offenen Grenzen, weil sie ein wichtiger Bestandteil Europas seien. „Ich verstehe die Wähler in Mecklenburg-Vorpommern nicht“, so zu Löwenstein weiter. „Sie haben dort überhaupt nicht viele Flüchtlinge.“ Sie sollten mal nach Frankfurt schauen, hier würden alle friedlich zusammenleben. „Warum also, sollte ich Angela Merkels Politik anzweifeln?“, sagt zu Löwenstein, der auch für eine erneute Kandidatur der Kanzlerin plädieren würde. „Aber das ist letztlich ihre Entscheidung.“

Ähnlich sieht es Frankfurts Kreisvorsitzender und Bürgermeister Uwe Becker . „Wir haben eine gute Kanzlerin und eine gute Regierung“, sagt er. Seiner Ansicht nach dürfe man den Blick nicht nur auf Merkels Flüchtlingspolitik richten. „Deutschland war wirtschaftlich noch nie so erfolgreich wie heute“, sagt er.

Aus Sicht der Stadtverordneten Christiane Loizides muss die CDU nun überprüfen, inwieweit die Wählerabstimmung Ernst genommen werden muss, und was man verbessern kann. Die Entscheidung, die Flüchtlinge aufzunehmen, hätte aber nicht Merkel alleine getroffen, sondern die Bundesregierung. „Rückgängig können wir die Situation nicht machen, wir müssen sie jetzt bewältigen.“

Der Frankfurter Bundestagsabgeordnete Dr. Matthias Zimmer hingegen versteht überhaupt nicht, weshalb das Wahlergebnis ausschließlich der CDU und Angela Merkel angerechnet wird. „Die CDU hat annähernd so viele Stimmen wie bei der vorigen Wahl erhalten.“ Wahr sei, dass die AfD Stimmen gewonnen hat. „Und das spüren doch alle.“ Die Grünen seien aus dem Landtag geflogen, die FDP, sogar die Linke habe verloren und auch die SPD. Die AfD habe ausschließlich über Ressentiments, Emotionen und Ängste punkten könne. Merkels Politik des vergangenen Jahres hingegen bewertet Zimmer als richtig. „Die Geste vor einem Jahr war richtig. Richtig ist aber auch, dass es eine Ausnahmesituation war und wir inzwischen zur Normalität zurückgekehrt sind.“

Anders als Zimmer wollte sich die Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach , die normalerweise nicht mit ihrer Meinung hinter dem Berg hält, nicht zum Thema äußern.

Ernst Peter Müller , Ortsvorsteher von Nieder-Eschbach, hat jedoch kein Problem damit. Er sieht Merkel nicht am Ende, noch nicht einmal besonders tangiert durch das Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern. „Die AfD hat am meisten von den Nichtwählern profitiert.“ Momentan versuche die Protestpartei, sich Gewicht zu geben. Der Fehler sei weniger die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin, als vielmehr, dass Gering- und Mittelverdiener befürchten, den Anschluss zu verlieren. „Das ist aber nicht nur der Fehler von Angela Merkel, sondern der gesamten Regierung.“

Da kann ihm der Ortsvorsteher des Frankfurter Südens und Stadtverordnete, Christian Becker , nur zustimmen. „Man macht es sich zu einfach, wenn man Angela Merkel die Schuld an der Wahlschlappe gibt“, sagt er. „Ich denke nicht, dass alleine die Flüchtlingspolitik, sondern die allgemeine Unzufriedenheit der Menschen die Wahl beeinflusst hat.“ Dennoch äußert sich der Christdemokrat auch kritisch: „Man muss mit der Bevölkerung bei diesem Thema in einen Dialog treten, ihr erklären, warum und wie man etwas macht, nicht einfach handeln.“