Time to say goodbye! Damit verkündet der Frankfurter Club Travolta sein Aus. Via Social-Media und mit einer Bekanntmachung auf ihrer Webseite wurde heute bekanntgegeben, dass der Club Travolta dieses Wochenende nach neun Jahren schließt. Zu diesem Anlass wird es eine zweitägige Closingparty in dem Club an der Brönnerstraße geben.

Noch ist nicht klar, wer der neue Mieter wird und wie das neue Konzept aussehen wird, doch Noch-Eigentümer Dennis Smith weiß sein "Baby" in guten Händen. Man sei mit dem neuen Eigentümer auf einen gemeinsamen Nenner über die künftige Nutzung der Räume gekommen, schreibt er unter anderem in einem Facebook-Post.

Der Club Travolta hatte Ende 2009 als Projekt der Brüder Julian und Dennis Smith begonnen. 2014 kam es zu einem Rechtsstreit zwischen den Brüdern. Seitdem sorgte Dennis Smith alleine für den Club