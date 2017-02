Fidele FNP-Verlosung: Frankfurter Fastnacht: Jetzt VIP-Tickets und Flanierkarten gewinnen

Am 28. Februar bringen die "Fastnachts Rowdies" noch einmal die Festhalle von Eddy Hausman zum Kochen. Los geht's um 18 Uhr im Prinzlichen Haus auf dem Festplatz am Ratsweg (Eissporthalle).



Wir verlosen 5 x 2 VIP-Karten inklusive 20-Euro-Verzehrgutschein pro Ticket! Außerdem gibt es 5 x 2 Flanierkarten zu gewinnen.



Mitmachen lohnt sich also! Schicken Sie uns einfach eine Mail an online@fnp.de.



Wichtig: Geben Sie in der Mail Ihren Namen, Ihre vollständige Anschrift und Telefonnummer an. Die Gewinner werden per Mail von uns benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der 28. Februar, 11.11 Uhr.



Viel Glück und Helau!

Gewinnspiel "Frankfurter Fastnachtsfest" Teilnahmebedingungen Teilnahmebedingungen für die Verlosung vom 27. Februar 2017 um 11:11 Uhr bis zum 28. Februar 2017 um 11:11 Uhr von 5 x 2 VIP-Karten inklusive 20-Euro-Verzehrgutschein pro Ticket sowie 5 x 2 Flanierkarten für die Veranstaltung "Frankfurter Fastnachtsfest" am 28. Februar 2017, 18 Uhr. clearing