Kaum brenzlige Situationen: Frankfurter Feuerwehr hatte ruhige Feiertage

Sie wollte nur einen Weihnachtsbesuch bei einer Bekannten machen, doch das Vorhaben endete für eine 80-Jährige am Nachmittag des Heiligabend böse. Nachdem sie an der U-Bahn-Station „Eissporthalle“ ausgestiegen war, wurde sie im Verbindungsweg zwischen Karl-Albert-Straße und Karl-Flesch-Straße von einem Unbekannten umgestoßen. Der 25-30-Jährige entriss der Seniorin daraufhin äußerst brutal die Handtasche mit 40 Euro Bargeld und flüchtete. Bei dem Sturz zog sich die 80-Jährige schwerste Verletzungen zu. Sie musste zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Wie sie später angab, war ihr der etwa 1,60 Meter große Mann schon in der U-Bahn aufgefallen – er hatte ihr gegenüber gesessen, sie verfolgt und dann überfallen.

Schwer verletzt wurde ein Fußgänger, der am Sonntag um 0.40 Uhr bei einem Unfall in der Straße Am Weißen Stein angefahren wurde. Der 41-Jährige wollte die Straße überqueren, um zur U-Bahn-Station zu gelangen. Dabei wurde er von einem Auto erfasst, das in Richtung Stadtmitte fuhr. Der Fußgänger wurde schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden, der Autofahrer erlitt einen Schock.

Groß ist die Empörung auf dem Riedberg: Unbekannte haben in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember den Weihnachtsbaum hinter der Grundschule abgesägt und lieblos an eine Mauer im Bonifatiuspark gelehnt. Dabei hat die Tanne Tradition – war sie doch das erste Bäumchen, dass auf dem Riedberg weihnachtlich leuchtete. „Früher fand dort der Weihnachtsmarkt statt, seitdem gibt es den Baum. In diesem Jahr wurde er erst spät geschmückt, nachdem er in den sozialen Netzwerken als ’traurigster Baum auf dem Riedberg’ bezeichnet wurde“, findet Ortsvorsteherin Carolin Friedrich (CDU) trotzdem, dass die Tanne dieses Ende nicht verdient hat. Klar ist aber auch: nächstes Jahr soll es an diesem Ort keinen Weihnachtsbaum mehr geben.

Den „klassischen Weihnachtsbaumbrand“ gab es laut Andreas Mohn, Sprecher der Frankfurter Feuerwehr, an den Feiertagen nicht – Einsatzkräfte wurden in 29 Fällen zu Bränden gerufen, 28 Mal leisteten sie Hilfe. „Das waren aber alles nur Kleinigkeiten“, sagt er. Der spektakulärste Einsatz war Heiligabend um 17 Uhr. Eine Abluft-Rohrleitung an einem leerstehenden Hau an der Ecke Münchener Straße/Weserstraße hatte Feuer gefangen. Die Flammen waren aber schnell gelöscht.

(bit,jdi)