Projekt Junge Zeitung: Frankfurter Goethe-Uni: Darum ist der Asta so wichtig

Der Asta an der Frankfurter Goethe-Uni besteht aus gewählten Studenten, die ihren Kommilitonen einige Angebote machen. Doch das Image des Gremiums ist schlecht. Warum ist das so?

Unter Studenten vieldiskutiert, unbeliebt und verpönt – dieses Bild bekommt man vom Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta), wenn man auf dem Campus nachfragt. Aussagen wie „Die schmeißen doch nur unser Geld raus“, „Wirklich den Studierenden zuhören tut da eh keiner“ oder „Korruption ist dort doch tägliches Gut“ sind nicht selten. Doch eigentlich ist der Sinn und Zweck des Asta, den Studenten zu helfen. Wie kommt der krasse Widerspruch zustande?

Info: Was macht der Asta? Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) vertritt die Interessen von Studenten an der Universität. Das Gremium wird vom Studierendenparlament gewählt und dient als Exekutive der clearing

Der Asta ist die Exekutive des Studierendenparlaments (siehe Info), beide vertreten die Interessen der Studenten. Der Asta dient als Schnittstelle zwischen ihnen und der Univerwaltung. Doch viele Studenten sind von der Arbeit der „Hochschulpolitiker“ wenig begeistert.

Valentin H., Student der Politikwissenschaften, wirft dem Asta vor, dass er an „vielen Stellen Geld verschwende“, beispielsweise durch den Druck der Asta-Zeitung, die vier Mal im Jahr erscheint. Außerdem fehle die Transparenz. Es sei nicht nachvollziehbar, wofür Geld ausgegeben werde, lautet die Einschätzung von H.

Für den früheren Asta-Vorsitzenden Max Rudel ist diese Kritik nicht nachvollziehbar. Er machte im vergangenen Jahr folgende Rechnung auf: Pro Student und Semester bekommt das Studierendenparlament, dessen „Regierung“ der Asta bildet, 9,50 Euro. Bei etwa 45 000 Studenten waren dies also 855 000 Euro im Jahr.

2,10 Euro der 9,50 Euro waren zum Beispiel für Löhne und Sachmittel in und um die Verwaltung vorgesehen. 1,60 Euro umfasste der Topf für studentische Projekte, zum Beispiel die Kosten für das Café Komm und das Kino Pupille. Die Fachschaften in den einzelnen Studienfächern erhielten für ihre Arbeit 67 Cent. Die Aufwandsentschädigung für Asta-Mitglieder schlug mit 1,40 Euro zu Buche. 56 Cent waren für Sachmittel vorgesehen. Rudel erhielt als einer von zwei Asta-Vorsitzenden beispielsweise 750 Euro monatlich. Er schied im vergangenen November als Asta-Vorsitzender aus, weil er sein Studium beendet hatte.

Für ein Jahr gewählt

Zur harschen Kritik der Studenten sagt Rudel: „Das Hauptproblem besteht darin, dass die meisten Studenten gar nicht verstehen, was der Asta ist und was er macht. Es ist schwer für so ein relativ kleines Team aus gerade mal 30 Leuten, die komplette Studierendenschaft zu erreichen.“

Ein Problem liegt in der kurzen Zeitspanne, die dem Asta zum Wirken zur Verfügung steht. Er ist wie das Studentenparlament nur für ein Jahr gewählt. Hat sich der Ausschuss gerade geordnet, gibt es fast schon wieder Neuwahlen. Das stellt den Asta vor einige Herausforderungen. Er muss in kurzer Zeit eine Vielzahl an administrativen Aufgaben bewältigen, wie das Veranstalten von Studentenevents, die Koordination der autonomen Referate, und gleichzeitig präsent auf dem Campus sein. Nebenbei muss er sich mit der Univerwaltung, dem Senat und den Dekanaten, auseinandersetzen, welche die einzelnen Fachbereiche verwalten und dort nach Ansicht des Asta das Mitbestimmen des Studierenden erschweren.

Dagegen steht die folgende Meinung eines Studenten über den Asta: „Engagierte Leute mit sicher ursprünglich den besten Absichten, meines Erachtens allerdings genauso korrupt und undurchsichtig wie der Rest der Politik und noch dazu häufig betrunken“, so der Psychologiestudent Yannick R. Beim Asta heißt es dazu, wenn ein Mitglied bei Partys über die Stränge schlage, werde das eher wahrgenommen als die Arbeit, die das Mitglied in die Veranstaltung gesteckt habe.

Wenige stimmen ab

Kritik könnte man auch an den Studenten selbst üben. Gerade mal 14 Prozent von ihnen beteiligten sich an der jüngsten Wahl zum Studentenparlament. Der ehemalige Asta-Vorsitzende Rudel ist mit dieser Wahlbeteiligung gar nicht so unzufrieden. Er bezeichnet sie sogar als „überdurchschnittlich“ für deutsche Hochschulpolitik. Die Wahlbeteiligung bleibe konstant um die 14 Prozent, obwohl es immer mehr Studierende gebe.

Ob nun die Studierenden sich zu wenig mit der Hochschulpolitik befassen oder der Asta sich nicht richtig nach außen präsentiert, sei dahingestellt. Was kann der Asta aber tun, um attraktiver für Studierende zu werden, so dass die Wahlbeteiligung steigt?

Rudel räumt ein, dass der Asta die Fachschaften mehr stärken und einen größeren Austausch zwischen den zentralen und den dezentralen Gremien fördern müsste. Wenn der Asta die Fachschaften „von Innen heraus mehr stützen könnte, würden diese vermutlich auch auf mehr Akzeptanz bei den Dekanaten stoßen und ernster genommen werden“.

Gleichzeitig sagt Rudel auch, dass sich das jeder neue Studierendenausschuss vornimmt, aber die Einhaltung bei den vielen Aufgaben in den Hintergrund tritt.