Rekonstruktion möglich: Frankfurter Goetheturm könnte wieder aus Holz sein

Das Schicksal des abgebrannten Wahrzeichens beschäftigt die Frankfurter noch immer. Bis gestern Nachmittag hatten bereits 43 800 Menschen bei einer Online-Umfrage zum Wiederaufbau ihre Stimme abgegeben. Welche Variante die Bürger bevorzugen, hat das Baudezernat unter Leitung von Jan Schneider (CDU) nicht bekannt gegeben. Gleichwohl betonte Frank Schupel, stellvertretender Leiter der Bauaufsicht, dass einem Wiederaufbau der Holzkonstruktion nichts im Wege stünde. Das Brandschutzziel der Bauordnung werde bei dem Bauwerk erfüllt, da kein dauernder Aufenthalt im Turm zu erwarten sei. Der Turm sei zudem offen und luftig, es bestehe keine Verrauchungsgefahr.

Bilderstrecke Frankfurt: Goetheturm in der Nacht niedergebrannt

In Abstimmung mit dem Hochbauamt könne eine Rekonstruktion des alten Modells in Angriff genommen werden. Überlegenswert sei allerdings, den Holzbau auf einen Sockel aus Eisen oder Stein zu stellen, um eine Brandstiftung zu erschweren. Schupel verwies auch darauf, dass eine Holzkonstruktion sehr kontrolliert abbrenne, ehe sie versage. Auch ein Stahlturm könne schmelzen, wenn dieser eine brennbare Verkleidung habe. Stahl knicke aber im Gegensatz zu einer Holzkonstruktion unkontrolliert zusammen. Der Goetheturm wurde 1931 zum 100. Todestag des Dichterfürsten ein Jahr später errichtet. Nach dem Goetheturm brannte am 23. Oktober der Waldorf-Kindergarten in Ginnheim, ebenfalls ein Holzbau. Deshalb stellt sich die Frage nach einem Serienbrandstifter. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Es entstand ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro. Verletzt wurde niemand.

Im Juni stand der chinesische Pavillon im Bethmannpark in Flammen, genau einen Monat vorher ein Pavillon im Koreanischen Garten. Alle Bauwerke waren aus Holz und wurden nachts gegen drei Uhr angezündet.

