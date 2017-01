Frankfurter Grüne: Geschwächte Fraktion im Spagat

Überall fehlen die Köpfe: In der Fraktion, im ehrenamtlichen Magistrat und in der Runde der hauptamtlichen Dezernenten gibt es seit der Kommunalwahl weniger Grüne. Von 25,8 Prozent (2011) auf 15,3 Prozent ist ihr Stimmenanteil geschrumpft. Mit Verlusten in dieser Höhe hatte in der Partei kaum jemand gerechnet. Jetzt stellen sie nur noch 14 Stadtverordnete – so viele wie auch zwischen 2006 und 2011, der Wahlperiode vor dem „Fukushima-Effekt“. Trotzdem haben es auch zwei Neue in den Römer geschafft. Kontinuität garantiert vor allem die Fraktionsführung mit dem Vorsitzenden Manuel Stock an der Spitze.

Lange hatten die Grünen an der Niederlage zu knabbern. Sie mussten sich daran gewöhnen, dass sie keinen Zugriff mehr auf die einflussreichen Dezernate für Planen, Verkehr und Bildung haben. Abläufe mussten sich neu einspielen, die Arbeit in der verkleinerten Form auf weniger Schultern verteilt werden. Bei einer Klausurtagung stellte sich die Fraktion neu auf. Dem vorangegangen war eine Demütigung des kleineren Koalitionspartners durch CDU und SPD. Die beiden großen Parteien machten die Personalentscheidungen unter sich aus, die Grünen standen nur vor der Wahl, das zu akzeptieren – oder die Koalition sein zu lassen. Für die etablierte Regierungspartei, die in Frankfurt seit 1989 ohne Unterbrechung im hauptamtlichen Magistrat vertreten ist, war der Gang in die Opposition keine erstrebenswerte Option. Allein schon deshalb, weil sie ihre Errungenschaften aus zehn Jahren Schwarz-Grün nicht aufs Spiel setzen wollten. Jetzt verstehen sie sich innerhalb der neuen Koalition unter anderem als Hüter von Klimaschutzprojekten. Der energiesparende Passivhausstandard bei öffentlichen Gebäuden wäre ohne die Grünen wohl aufgegeben worden.

Nicht nur in dieser Frage sind sie so etwas wie die Opposition innerhalb der Koalition. Auch bei der Streitfrage um das nächtliche Tempolimit auf Hauptverkehrsstraßen stellen sie sich gegen CDU und SPD und lassen nicht locker. Die Debatte darüber führen sie nicht nur intern, sondern auch öffentlich, um sich damit zu profilieren. Mit der Forderung nach einer Entkriminalisierung von Cannabis werden sie das ebenfalls tun, obwohl sie sich mit dieser Forderung in den Koalitionsverhandlungen nicht durchsetzen konnten.

Diese Taktik ist auch eine Konsequenz aus der Analyse der Wahlniederlage. Bei den Grünen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es nicht reicht, in einer Koalition pragmatisch möglichst viel aus dem eigenen Programm durchzusetzen. Vielmehr geht es auch um Signale an die eigene Wählerschaft, dass man für bestimmte Anliegen kämpft – und sei es auch erfolglos. Deshalb werden die Grünen die Unterschiede zu den Koalitionspartnern künftig stärker herausstellen. Sie müssen den Spagat schaffen, auf der einen Seite das eigene Profil zu schärfen und auf der anderen Seite nötige Kompromisse einzugehen. Wie ihnen das auch in der Routinearbeit mit CDU und SPD gelingt, wird sich zeigen, wenn die Koalition endlich mal richtig loslegt mit der Arbeit.

Konflikt mit der Basis

Auch einen internen Konflikt haben die Grünen immer noch nicht beigelegt. Dabei geht es um die Frage neuer Baugebiete. Für eine Partei, die sich seit ihrer Gründung auch über Wachstumskritik definiert hat, ist es immer noch schwer zu vermitteln, dass sie das Wachstum der Stadt mitgestalten will. Im Gegensatz zur Römer-Fraktion werden an der Parteibasis viele neue Baugebiete kritisch gesehen. Im Nordend sind manche Grüne sogar froh, dass ihr Parteifreund Olaf Cunitz das Planungsdezernat nicht mehr leitet.

Dieser Wechsel bedeutet aber auch einen Verlust an öffentlicher Aufmerksamkeit. Die verbliebenen Dezernenten der Grünen, Stefan Majer und Rosemarie Heilig, stehen mit der Zuständigkeit für Personal und Gesundheit sowie Umwelt und Frauen nicht so sehr im Mittelpunkt. Die entstandene Lücke muss die Fraktion schließen.

