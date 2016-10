Stadt reinigt auf eigene Kosten: Frankfurter Hauptbahnhof: Deutsche Bahn will mehr in Sauberkeit investieren

Die Zustände am Hauptbahnhof sind weit entfernt davon, die Mainmetropole in einem guten Licht erscheinen zu lassen. Das Tor zur Stadt ist aufgrund der Dealer, Junkies und nicht zuletzt auch nachlässiger Reisender kein Schmuckstück mehr. Jetzt hat die Stadt die Sache in die Hand genommen und greift der offensichtlich überforderten Deutschen Bahn unter die Arme.

Früher bot die Passage zwischen den Fernverkehrs- und S-Bahn-Gleisen die Chance, vor der Zugreise gepflegt letzte Besorgungen zu erledigen. Heute wird die B-Ebene des Hauptbahnhofs in gewissen Kreisen nur noch D-Ebene genannt. D wie Drogen, die hier im großen Stil verkauft werden. Junkies und Obdachlose fühlen sich in der heruntergekommenen Höhle wohl. Sie fläzen sich in den Ecken oder missbrauchen diese als Toilette. Gestern wurde ihr Distrikt gesäubert. Verzweifelt sucht am Morgen ein ausgemergelter Mann mit fettig-strähnigem Haar auf einer Rolltreppe nach seinem Crack. Vergebens: Seine Drogen fallen der Putzaktion zum Opfer.

DB kommt nicht hinterher

Eigentlich ist die Deutsche Bahn (DB) für die Sauberhaltung des Hauptbahnhofs verantwortlich. „Wir leisten, was das Budget hergibt,“ versichert Hartmut Schwarz, Leiter des Bahnhofsmanagements. 1,4 Millionen Euro habe der Konzern in den letzten beiden Jahren in die Reinigung investiert. 2012 beschränkte sich die Summe auf 300 000 Euro. „Künftig wollen wir noch mehr tun“, beteuert Schwarz. Das ist gut, denn bislang scheinen die Maßnahmen nicht auszureichen. „Immer wieder erhalten wir Beschwerden wegen der unhygienischen Zustände“, erklärt Rosemarie Heilig (Grüne), Umweltdezernentin der Stadt. Deswegen greift ihr Dezernat der Bahn einmalig mit einer Großputzaktion unter die Arme. „Heute wollen wir nicht nach Zuständigkeiten fragen, sondern anpacken“, sagt Claudia Gabriel, die Leiterin der Stabstelle Sauberes Frankfurt.

Es ist 7 Uhr, noch dunkel. Das Laternenlicht scheint fahl auf die Mannheimer Straße. Eine Treppe führt hinab in das Paradies der Dealer. Die Stiege ist mit Graffiti übersät. Auch Zigaretten und Kondome liegen auf den Stufen. Aber nicht mehr lange. Bernd Hant steht in neonfarbener Arbeitsmontur bereit, hat schon den Dampfstrahler gezückt. „Eigentlich müsste die Treppe wöchentlich gereinigt werden“, findet der Mitarbeiter der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES). Weil dies offensichtlich nicht geschehe, habe sich an einigen Stellen bereits der Urin in den Stein gefressen. Drei weitere Männer sind mit ihm im Einsatz. Gemeinsam benötigen sie sechs Stunden, um zwölf Treppen zu reinigen. Sorgfältig löst Hant mit dem Hochdruckreiniger die Schmuddelschicht von den Stufen. Nicht nur Dampf, auch Staub und Dreck steigen ihm ins Gesicht. Eine Stunde ist er beschäftigt. Dann steht er vor einem ekelerregenden Haufen: Unter anderem sammeln sich Scherben und eine Heroinspritze am Treppenende.

Aufpolierte Rolltreppen

Nicht weit entfernt bringt ein DB-Team die Rolltreppen auf Hochglanz. „Das machen wir zwei Mal im Jahr“, so Schwarz. Immerhin dauere das pro Fahrtreppe etwa fünf Stunden. Zunächst wird zur Entfernung der Graffiti-Schmierereien ein besonders starkes Reinigungsmittel aufgetragen. Dann kommt eine 50 000-Euro-Maschine zum Einsatz. Die Luxuskiste dringt mit ihren Bürsten tief in jede Rille ein.

Auf derartige Apparate muss der 17-köpfige „Tipp-Topp“-Trupp verzichten. Die Ein-Euro-Jobber bewegen sich an diesem klamm-kühlen Morgen mit Greifzangen durch das Bahnhofsviertel. Sie machen reiche Beute: „Wir konnten circa 30 Müllbeutel füllen“, schätzt Leiter Domenico Demarco am Ende der Aktion. „40 Kilo bringen die bestimmt auf die Waage.“ Hauptsächlich bestehe der Abfall aus Papiermüll. Um Kothaufen macht die Putzkolonne einen Bogen. Spritzbesteck sammelt sie gesondert ein. „Das muss sachgerecht entsorgt werden“, weiß Demarco.

Selbstredend sieht nach dem Einsatz alles sauberer aus. Doch: „Nach der Reinigung ist vor der Reinigung“, sagt Schwarz. „Täglich zählt der Bahnhof an die 450 000 Besucher – die hinterlassen viel Dreck.“ Tatsächlich: Nur wenige Minuten nach der Putzaktion liegen erneut erste Zigarettenschachteln auf der Treppe. Verächtlich spuckt ein Reisender seinen Kaugummi auf den Boden. Nicht weit entfernt wühlt ein Obdachloser im Müll nach Pfandflaschen. Dass sich dabei der halbe Inhalt des Containers vor seinen Füßen entleert, scheint ihn nicht zu stören.