Jetzt könnte es im Römer ja mal wieder um andere Dinge gehen als immer nur ums Geld. Die städtische Finanzplanung hat das Stadtparlament endlich verabschiedet. Doch es ist keine Pause in Sicht. Denn es ging ja nur um die Ausgaben für das laufende Jahr – die wieder höher liegen werden als die Einnahmen.

Hörte man am Donnerstag den Rednern der schwarz-rot-grünen Koalition zu, sind die geplanten Miesen ein unvermeidliches Schicksal. Gegen das die Fraktionen sich mit aller Macht aufgebäumt haben – mit dem Ergebnis, dass man die Konten nur um rund 190 Millionen Euro überziehen will, nicht wie ursprünglich geplant um 300.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler Inga Janovic

Das weckt nicht gerade Vertrauen in den Gestaltungswillen der Politiker, wenn es um den Haushalt 2019 geht. Bis zu den Sommerferien will Stadtkämmerer Uwe Becker (CDU) dessen Eckdaten festgezurrt haben. Die Verhandlungen über die Budgets der einzelnen Dezernenten laufen längst. Öffentlich bekunden alle, dass sie die Zeichen der Zeit erkannt haben, die Ausgaben dürften nicht in den Himmel wachsen, die Stadt müsse einen strikten Konsolidierungskurs fahren . . . Wir wären trotzdem nicht verwundert, wenn das Schicksal einmal mehr dagegen wäre.

Als eine Art böses Schicksal scheint die Frankfurter Stadtpolitik auch das europäische Wettbewerbsrecht zu begreifen, dass die öffentliche Hand zwingt, ihre Aufträge europaweit auszuschreiben.

Voller Bedauern äußerte sich Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) in der Plenarsitzung über den Ausgang der Ausschreibung zum Betrieb der Schulkantine der IGS Nordend. Unverhohlen bekundete sie ihre Sympathien für die bisherige Betreiberin, die bei der jüngsten Ausschreibungsrunde das Geschäft verlor. Über den Großcaterer Sodexo, der als neuer Lieferant den Zuschlag erhielt, fiel im Römer kein gutes Wort. Dabei ist er ein bedeutender Geschäftspartner der Stadt, bekocht Schulen, Kitas und Kantinen . . .

Gar keine Erwähnung fand, warum es diese Ausschreibungsverfahren überhaupt gibt. Ihr Sinn und Zweck ist es, Gewohnheitsrechten oder gar Vetternwirtschaft entgegenzuwirken – und das Preis-Leistungs-Gefüge regelmäßig zu überprüfen.

In der Praxis kommen nicht immer die jeweils Besten zum Zuge. Im Auswahlverfahren spielen vor allem Formalien und Preise die große Rolle. Beim Straßenbau etwa holt sich in Frankfurt immer wieder ein Unternehmen die Aufträge, dessen Baustellen so gut wie nie zum Termin fertig werden.

Die Frankfurter Antwort auf die Gefahr solcher Pleiten ist es, das Ausschreibungsrecht wenn möglich zu umgehen oder die Verfahren so zu gestalten, dass das zuvor favorisierte Unternehmen zum Zuge kommt. Das kündigte Weber jetzt auch für das Thema Schulverpflegung an, die Kooperation mit der Schulgemeinde soll künftig mehr zählen.

Ein weiteres Beispiel für die Unlust auf den freien Wettbewerb sind Straßenreinigung und Müllentsorgung. Damit ist bislang die FES beauftragt, aber demnächst steht die nächste Ausschreibungsrunde an. Emsig wird geprüft, ob sich diese nicht irgendwie umgehen lässt. Die Begründung ist stets das Wohl der Bürger: Besser als die FES könne den Service niemand anbieten, günstiger ebenfalls nicht. Das aber kann ohne fairen Wettbewerb eben jeder sagen.