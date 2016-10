Wohnen in Frankfurt: Frankfurter Hochhaus-Investoren hoffen auf Mieter aus London

In Frankfurt werden in diesem und im nächsten Jahr keine weiteren Hochhäuser fertiggestellt. Immobilien, die wie das Hochhaus „T 8“ an der Taunusanlage schon jetzt auf dem Markt sind, haben einen Vorteil, wenn es darum geht, „Brexit-Flüchtlinge“ aus London anzulocken.

Die Immobiliengesellschaft der Schweizer Bank Credit Suisse zeigt, wie man in Frankfurt mit Hochhäusern gute Geschäfte macht: 2001 hat sie für einen ihrer Immobilienfonds das Bürohaus in der Taunusanlage 8 gekauft. Vor drei Jahren wurde das Gebäude aus den 50er Jahren abgerissen, der Verkehrswert lag zuletzt bei 73 Millionen Euro. Rund 100 Millionen Euro investierte Credit Suisse in einen rund drei Mal so großen Neubau, dessen Wert jetzt auf 214 Millionen Euro taxiert wird.

„Wir hätten gerne noch höher gebaut“, sagt Patrick Biwer von der Credit Suisse Asset Management. Aber mehr als 68 Meter hat die Stadt an dieser Stelle nicht genehmigt. 2014 wurde der Grundstein gelegt, im vergangenen Sommer wurde das Hochhaus fertig.

Jetzt fehlen noch die Mieter. Zumindest für rund 60 Prozent der 29 000 Quadratmeter Fläche. Die Etagen 10 bis 17, insgesamt mehr als 10 000 Quadratmeter, hat vor wenigen Wochen die Anwaltskanzlei Linklaters bezogen. Für die übrigen Flächen gibt es laut Biwer Interessenten, aber noch keine konkreten Abschlüsse. Am liebsten würde man weitere Großnutzer haben – Banken oder Finanzdienstleister. Notfalls würde man aber auch kleinere Mieter nehmen. Die Nachfrage ist da: Das Maklerhaus Aengevelt prognostiziert bei der Bürovermietung für 2016 ein Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Ganz preiswert sind die Räume im T 8 nicht, mindestens 32,50 Euro pro Quadratmeter muss man ausgeben – das geht schon in Richtung der 38 bis 39 Euro, die derzeit in Frankfurt als Spitzenmiete gezahlt werden. Dafür gebe es eine moderne Immobilie in bester Lage, betont Biwer. Er steht mit seinem Geschäftsführer Karl-Josef Schneiders auf der Terrasse im sechsten Stock. Von dort aus blickt man auf die Taunusanlage, über den Bäumen spitzt die Alte Oper hervor. Ein unverbaubarer Blick. Die Grünanlage soll aufgewertet und mit einem Fußgängerüberweg direkt an das Hochhaus angebunden. Diese Lage ist ein Argument, mit dem um Mieter geworben wird.

Nächste Türme erst 2018

Von der Terrasse aus sieht man auch die Konkurrenz des T 8: Schräg gegenüber steht der Taunusturm, eines der jüngsten Frankfurter Hochhäuser. Allzu viel ist dort nicht mehr frei. Weiter im Hintergrund sieht man auf dem Maintor-Areal den „Winx“ wachsen. Er wird erst Anfang 2018 fertig. Dennoch sind bereits 90 Prozent der Flächen vergeben. Erst vor wenigen Tagen wurden die obersten sechs Etagen an eine Anwaltskanzlei vermietet.

Noch später, Ende 2018 oder Anfang 2019 kommen zwei weitere Hochhäuser an den Markt, der Omniturm in der Großen Gallusstraße und der Marienturm an der Taunusanlage direkt neben dem T 8. 2016 und 2017 bekommt Frankfurt kein weiteres neues Hochhaus. Das T 8 hat damit in nächster Zeit wenig Konkurrenz. „Wir können kurzfristig Flächen anbieten“, benennt Biwer den Wettbewerbsvorteil. „Wir hoffen, durch den Brexit den einen oder anderen Mieter zu gewinnen.“

Auch ohne T 8 könnte der Frankfurter Markt größere Einheiten aus der britischen Hauptstadt aufnehmen. Zwar sind moderne Gebäude rar, doch Büroflächen gibt es mehr als genug. Trotz eines Rückgangs um 100 000 Quadratmeter seit September 2015 liegt der Leerstand laut Aengevelt Immobilien immer noch bei rund 1,25 Millionen Quadratmeter. Eine solche „Angebotsreserve“ gibt es in keiner anderen deutschen Stadt. Allerdings sind viele leerstehende Flächen veraltet und nur schwer zu vermieten.

Eine Jahrhundertchance?

Außerdem ist immer noch unklar, was der „Brexit“ für Frankfurt wirklich bedeutet. Von einer „Jahrhundertchance“ sprechen einige Politiker, Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) wirbt auf der Insel um Unternehmen, und auch auf der Immobilienmesse „Expo Real“ in München waren die Folgen des britischen EU-Austritts in der vergangenen Woche ein großes Thema. Aber nur auf den öffentlichen Podien. Für Planungsdezernent Mike Josef (SPD) stand in seinen Gesprächen eher der Wohnungsbau im Vordergrund. Vielleicht warten die Hochhaus-Investoren vergeblich auf die „Brexit-Flüchtlinge“.