Bitte um Almosen: Frankfurter Innenstadt: Adventszeit ist Bettelzeit

Die Zeil ist eine der umsatzstärksten Einkaufsstraßen Deutschlands. Das lockt auch Bettler aus dem In- und Ausland an. Die Vorweihnachtszeit gilt bei ihnen als besonders lukrativ. Doch nicht jede Art, um eine milde Gabe zu bitten, ist erlaubt.

Die Stimmung bei Koma (39), Tomtom (24) und Tobi (44) ist gut. Die drei Männer, die nur ihre Spitznamen nennen möchten, sitzen am Roßmarkt, gleich gegenüber der „Sportarena“, und betteln. Als ein Banker im Anzug eine Münze in einen der aufgestellten Pappbecher wirft, bedanken sie sich freundlich und wünschen „noch einen schönen Tag“. Dass die Stimmung so gut ist, hat wohl auch mit dem Alkohol zu tun: Koma und Tomtom, die nachts im Eingang der „Sportarena“ schlafen, haben sich einen süßen Trunk aus Wodka und Fanta gemischt. Tobi, der eine Sozialwohnung in Höchst hat und mit seinem Hund Jackpot in die City gekommen ist, nippt an einer Flasche Rosésekt.

Koma, Tomtom und Tobi sind nur drei von vielen Bettlern, die derzeit an strategisch ausgewählten Stellen in der Innenstadt sitzen. In der Adventszeit kommen besonders viele Menschen, um in den Geschäften oder auf dem Weihnachtsmarkt einzukaufen. Die Portemonnaies sitzen dabei offenbar etwas lockerer als üblich: „Doppelt so viel Geld wie sonst“ könne man mit dem Betteln vor Weihnachten verdienen, schätzt Tobi. Tomtom pflichtet ihm bei: „Das Fest der Liebe macht sich schon bemerkbar.“ Wie viel Geld im Becher landet, will das Trio allerdings nicht verraten: „So etwas fragt man nicht“, findet Tomtom.

180 Wohnsitzlose

Der Frankfurter Verein für soziale Heimstätten schätzt, dass im Augenblick etwa 180 Menschen auf den Straßen der Stadt leben. „Bis zu 100 von ihnen nehmen unser Übernachtungsangebot in der B-Ebene der Hauptwache wahr“, sagt Abteilungsleiterin Christine Heinrichs. „Wie viele tagsüber betteln, wissen wir nicht.“ Zu vermuten sei aber, dass es relativ viele sind. Heinrichs berichtet, dass die Zahl der Wohnsitzlosen in der Vorweihnachtszeit der vergangenen Jahre immer um 20 bis 50 angestiegen und danach wieder gesunken sei. In diesem Jahr sei bislang kein Plus festzustellen. Über die Grunde dafür lasse sich nur spekulieren: „Vielleicht liegt es ja an der erhöhten Polizeipräsenz.“

Das sogenannte „stille Betteln“ verbietet die städtische Gefahrenabwehrverordnung (GAVO) nicht. Dabei darf sogar vorübergehend im öffentlichen Raum gelagert werden. Nur, wenn Bettler direkt auf den Wegen der Fußgängerzone oder vor Schaufenstern sitzen, schreiten die Stadtpolizisten ein, fordern zum Ortswechsel auf. Streng verboten ist dagegen das „aggressive Betteln“, bei dem Personen aufdringlich angesprochen, verfolgt oder gar bedroht werden. Beim Erstverstoß werden nach Angaben des Ordnungsamts 60 Euro fällig, die Grenzen zur Straftat seien aber fließend.

Das Vorzeigen von Behinderungen ist erlaubt, wenn es nicht grob anstößig, ekelerregend oder mit einer Infektionsgefahr verbunden ist. Vor allem osteuropäische Gruppen setzen oft Personen auf die Straße, die zum Beispiel einen Beinstumpf präsentieren. „Wir hatten ein Mal mit einem Osteuropäer im Rollstuhl zu tun, der sagte, er sei gegen seinen Willen zum Betteln nach Frankfurt gebracht worden“, sagt Christine Heinrichs. Das sei aber „ein Einzelfall“ gewesen. Stadt- und Landespolizei gehen davon aus, dass durchaus organisiert gebettelt wird. Nähere Erkenntnisse gibt es aber nicht. „Meist sind die Bettler familiär verbunden und geben keine Auskunft.“

Nachmittags sitzen die Bettler derzeit im Abstand von wenigen Dutzend Metern auf der Zeil. Wer versucht, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, stellt schnell fest, dass sie kaum Deutsch können. Sie stamme aus „Rumänien“, sagt eine ältere, korpulente Frau, die in Decken gewickelt an der Konstablerwache hockt. Sie sei mit einem Reisebus und zusammen mit ihrem Mann nach Deutschland gekommen, erzählt sie. Und wohin geht sie mit ihrem Einkaufstrolley, wenn es Abend wird? „B-Ebene“, sagt die Frau und deutet in Richtung der Hauptwache.

Zehn Euro pro Stunde

Aus Rumänien und Bulgarien kommen die meisten Bettler, die auf der Zeil sitzen. Ein jüngerer Rumäne sitzt in einem Rollstuhl an der „Konsti“ und bewegt sich vor und zurück, als habe er Krämpfe; ein älterer Bulgare mit zerfurchtem Gesicht lehnt – einen kurzen Gehstock an seiner Seite – an einer Fassade und hält einen Becher vor sich. Eine Frau mit Kopftuch kniet in Höhe des „P & C“ nach vorn geneigt auf dem Asphalt und formt ihre Hände zu einer Schale. „Nix verstehen“, sagt sie zornig, als wir sie ansprechen, und macht schnelle, abwehrende Handbewegungen.

Andrzej (60) ist redseliger. Er gehört zu einer Gruppe von Polen, die sich nahe dem Brockhaus-Brunnen postiert hat. Im Vergleich zu den Punkern ein paar Schritte weiter, die mit beschrifteten Bechern für „Bier, Hanf, LSD und die Weltherrschaft“ sammeln, wirken die Polen unorganisiert. Zu Andrzejs Füßen liegt ein Kumpel unter einer Decke, augenscheinlich sturzbetrunken. „Ich trinken auch“, sagt Andrzej grinsend und zeigt auf einen Tetra Pak mit Weißwein. Er sei aber auch ein guter Arbeiter: Wände streichen, Rigipsplatten anbringen und andere Tätigkeiten seien für ihn „kein Problem“. In Polen habe er zwei Töchter und einen Sohn; zurückgehen werde er aber nicht. Mit dem Betteln auf der Zeil könne er, wenn es gut laufe, zehn Euro pro Stunde verdienen.

Vor dem Einkaufszentrum „MyZeil“ wird es plötzlich interessant: Ein Mann mit Krücke in der linken und einem Sammelbecher in der rechten Hand schafft sich mit verdrehten Füßen über den Asphalt, außerdem ist eine Bettlerin mit Kopftuch unterwegs. Plötzlich sind zwei besser gekleidete Männer da, offenbar Abkassierer. Sie sprechen die Frau an, die plötzlich Geld – unter anderem einen Fünf-Euro-Schein – aus der Tasche holt und übergibt. Kaum ist das geschehen, ziehen die Männer schnellen Schrittes in Richtung der Hauptwache ab.

In der Gastronomie-Ebene des MyZeil“ sind am späteren Nachmittag manchmal Bettler anzutreffen, die ihre Krücken beiseitegestellt haben und auf wundersame Weise geheilt erscheinen. Ob das Vortäuschen einer Behinderung beim Bitten um Almosen den Straftatbestand des Betrugs erfüllt, obliege der Beurteilung der Gerichte, heißt es dazu aus dem Ordnungsamt. „Bettelei ist so alt wie die Menschheit“, betont Behördensprecher Ralph Rohr. Eine von Bettlern freie Innenstadt nennt er „illusorisch“ und sei auch „nicht Ziel unserer Maßnahmen“.

Soll man Bettlern in der Innenstadt Geld geben? Lesen Sie in der Montagsausgabe, was Experten antworten.