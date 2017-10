Artistik: Frankfurter Kinder zeigen im Titus-Forum ihr Geschick

Zwei rote Pinselstriche unter den Augenbrauen vollenden Obadas Verwandlung in einen Clown. Ruhig sitzt der 13-Jährige vor Heidi Fletterer, die den Pinsel ins Wasser taucht, und einen Schritt zurücktritt. Fertig. Der Nächste bitte. Obada, Mohammed, Sherin, Raghad und acht weitere Kinder sind in den letzten beiden Wochen der Sommerferien aus der Flüchtlingsunterkunft Alter Flugplatz Bonames in die nahe gelegene evangelischen Miriamgemeinde gekommen, um Zirkus zu spielen.

Mit Fletterer hatten sie eine waschechte Artistin als Anleiterin: sie stammt aus einer Zirkus-Familie und trat ihr Leben lang in Manegen auf. „Bitte aufstellen“, ruft die 44-Jährige mit Clownsnase und los geht’s, Mädchen und Jungen schlagen Purzelbäume auf Turnmatten. Und wie echte Artisten verbeugen sie sich nach jedem Kunststück.

Pyramide aus Körpern

Vorsichtig tastet sich Sherin (8) mit nackten Füßen auf der großen Laufrolle voran, breitet voller Konzentration zwei Tücher zum Jonglieren aus. Der sechsjährige Mohammed mit seinem Lockenkopf steht ganz oben auf einer menschlichen Pyramide aus acht Körpern und hebt strahlend die Hände in die Luft. Es sind Momente wie diese, in denen der Zirkus in einer neuen Form Einzug hält in die Herzen. Es ist nicht länger nur die Artistenfamilie, die Körperbeherrschung in vollendeter Form zeigt, es sind wir alle, die eine Tradition teilen und ungeahnte Talente sehen: So wie der zwölfjährige Hamid, der vom Trampolin springt, und Saltos mal vorwärts und mal rückwärts zeigt.

Fünf Einrichtungen dabei

Die Vorführung auf der Bühne der Miriamgemeinde ist nur ein Ausschnitt dessen, was die Gäste am Donnerstag, 26. Oktober, im Nordwestzentrum erwartet. Dann heißt es im Titus-Forum endlich „Manege frei“ für fünf Frankfurter Kinder- und Jugendeinrichtungen, die mit dem Koffer-Zirkus von Fletterer Zirkusnummern erarbeitet haben und nun zur Abschluss-Aufführung einladen.

Sie sind dabei: Der Kinderclub „Treffpunkt“ der evangelischen Kirchengemeinde Unterliederbach, die Kita Campus Westend, der Hort der evangelischen Bethaniengemeinde Frankfurter Berg und der Integrative Hort der evangelischen Kirchengemeinde Cantate Domino in der Nordweststadt.

Das Diakonische Werk für Frankfurt koordinierte das Projekt, Fletterer setzte es um. Jetzt sitzt sie im Clownskostüm im Zuschauerraum und erzählt, dass sie als Kind mit genau den gleichen Übungen ins Artistenleben einstieg, die sie nun im Koffer-Zirkus Frankfurter Kindern und Jugendlichen beibringt.

Genau wie die elfjährige Rayan hat auch sie Jonglierbälle mit langen bunten Bändern durch die Luft geschleudert, auf 20 Bechern und sechs Balancier-Brettern das Gleichgewicht gehalten oder Kunststücke auf dem Seil gezeigt, die der Koffer-Zirkus nun auf dem Balancierbalken vorführt.

Eigens für den Auftritt im Titus-Forum haben die Kinder aus der Flüchtlingsunterkunft eine Fakir-Nummer trainiert. Aus einem Meter Höhe werden sie auf Nagelbretter springen oder sich mit nackten Oberkörpern in Glasscherben legen, während andere über sie drüber laufen. „Man muss sich konzentrieren dabei“, sagt Fletterer. Sie weiß, wovon sie spricht. Selbst Mutter von vier Kindern hat die Artistin vom Wohngebiet Bonameser Straße mehr als 20 Jahre lang „Kindermitmach-Zirkus“ angeboten. Mit Zirkuszelt, Mutter und Schwester in Schulhöfen im Saarland, nachdem ihr Vater, der Direktor des saarländischen Zirkus „Oriental“ verstorben war.

2015 mussten sie das Zirkus-Zelt verkaufen, dafür nahm das Projekt „Koffer-Zirkus“ der Gemeinwesenarbeit Wohngebiet Bonameser Straße der Diakonie Gestalt an. „In allen fünf Einrichtungen, die sich beteiligten, kamen neue Talente zum Vorschein, die in der Regel uns alle überraschten,“ sagt Sonja Keil, die den „Koffer-Zirkus“ für die Diakonie betreut. Und Fletterer ergänzt: „Man baut eine wunderbare Harmonie auf in der Gruppe, die als Team zusammenarbeitet.“ Sonja Keil wünscht sich, „Projekte dieser Art in Frankfurt am Main fest zu installieren.“

Manege frei

Koffer-Zirkus, Donnerstag, 26. Oktober, 15 Uhr, Titus-Forum im Nordwestzentrum, Walter-Möller-Platz 2. Der Eintritt kostet 2 Euro.

(red)