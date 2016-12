Sicherheitszone für die Silvesterparty: Frankfurter Mainufer gesperrt

Die Gefährdung sei lediglich „abstrakt“, beruhigt die Polizei. Doch der Anblick der Absperrgitter und die geballten Sicherheitsmaßnahmen in Frankfurts Innenstadt lassen manchen eine konkrete Bedrohung für die Silvesternacht befürchten. Dabei soll all das dafür sorgen, dass sie wie gewohnt zum ausgelassenen Fest werden kann. Bereits gestern wurden die Untermainbrücke und die Alte Brücke für den Verkehr gesperrt und damit wichtige Achsen in Nord-Süd-Richtung gekappt. In Ost-West-Richtung lief der Autoverkehr in der Innenstadt ebenso schleppend. Denn die Uferstraßen nördlich und südlich des Mains zwischen den beiden Brücken sind zu und mit Betonpollern gesichert. 250 Meter Absperrgitter, 100 beleuchtete Leitbaken, 50 mobile Beschilderungen und 120 rote Warnleuchten wurden aufgestellt. Feuerwerk ist verboten. Grund für diese Sicherheitszone um die Feiermeile sind die Übergriffe vom Vorjahr – Stichwort Kölner Domplatte – und zuletzt der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt.

Besuchern, die zum Main wollen, ist deswegen empfohlen: Wer dort feiern will, sollte mit den „Öffentlichen“ ankommen. S-Bahnen, U-Bahnen und Nachtbusse verkehren mit verstärktem Angebot auch an Neujahr. Und wer so fährt, darf auch mal einen über den Durst getrunken haben, ohne gleich den Führerschein zu verlieren.

