Seit der Besuch für Kinder kostenlos ist, kommen mehr Besucher: Frankfurter Museen: Familien nutzen freien Eintritt für Kinder

55 Museen gibt es in Frankfurt, in 16 Häusern ist seit Jahresbeginn der Eintritt für Kinder und junge Erwachsene bis 18 Jahre frei. Da lohnt sich für Familien aus dem Umland ein Abstecher nach Frankfurt.

Für Familie Mersits aus Bad Soden gab es an der Kasse des Archäologischen Museums eine Überraschung: „Die Kinder sind frei“, freut sich Mutter Michaela. Felix (11) und Clemens (8) kamen kostenlos rein. Seit 1. Januar ist dies so in Frankfurt. Bislang hatten überwiegend nur Kinder unter sechs Jahren freien Eintritt.

„Für uns ist das gut, es mussten nur meine Frau und ich Eintritt zahlen“, sagt Roman Mersits. Zusammen waren das 14 Euro. „Für einen Familienausflug ist das günstig“, sagt Roman Mersits. Allerdings ist das nicht der Grund für die Mersits, an diesem Dienstag ins Museum zu gehen. „Wir waren schon öfter hier, die Kinder mögen es. Sie finden die Vorzeit interessant“, erläutert Michaela Mersits. Der Kleine, Clemens, will später vielleicht sogar Archäologe werden – wenn es denn mit der Fußballer-Karriere nichts werden sollte.

Sabine Naumer hat gerade Eintritt gezahlt im Archäologischen Museum. Sie wundert sich: „Freien Eintritt für Kinder und Jugendliche gibt es bei uns in Kassel schon lange.“

80 000 Euro weniger

In Frankfurt gibt es das erst seit Jahresbeginn. Die neue Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) hat es durchgesetzt, Der freie Eintritt für alle bis 18 Jahre gilt in städtischen Museen, aber nicht in allen. Die Schirn beispielsweise ist ausgenommen. 13 Häuser – eigentlich 16, wenn man die beiden Dependancen des Museums für Moderne Kunst einzeln zählt – haben die neue Regel umgesetzt. 80 000 Euro gehen so der Stadt an Eintrittsgeldern verloren (wir berichteten). „Aber alle Erfahrungen aus anderen Städten, die den freien Eintritt für Jugendliche eingeführt haben, zeigen: Es kommen mehr Besucher, auch mehr, die Eintritt zahlen müssen“, sagt Antje Runge, Sprecherin von Kulturdezernentin Ina Hartwig.

Info: Frankfurts Museen auf einen Blick 55 Museen und Ausstellungshäuser gibt es in Frankfurt. Für 16 von ihnen gilt seit 1. Januar: Kinder und Jugendliche kommen kostenlos hinein. clearing

Ob es so kommt, könne man erst nach dem ersten Quartal abschätzen. Klar sei, berichtet Runge: Im Archäologischen Museum war mehr los als sonst, schon am Neujahrstag waren 80 Kinder in diesem Haus, und auch im Museum für Moderne Kunst waren am ersten Tag mehr Familien als sonst. Im Kindermuseum hingegen ist in den Winterferien immer viel los, eine Einschätzung über den Erfolg des freien Eintritts ist dort allerdings noch nicht möglich.

Andere Museen müssen überlegen, ob sie nachziehen oder nicht. Die Schirn, gleichfalls im städtischen Besitz, hat als Ausstellungshalle ohne eigenen Museumsbestand nicht mitgemacht. „Wir haben eine andere Finanzierung“, sagt die Sprechern Johanna Pulz. Freien Eintritt für Kinder bis acht, pädagogische Angebote, freien Eintritt in die „Minischirn“ und ein Familienticket gebe es ohnehin. „Die Schwellenangst kommt nicht alleine durch den Eintrittspreis“, meint Pulz. „Aber wir beobachten, was passiert.“

Dass es nicht allein der Preis ist, räumt Runge ein. Doch zunächst sei die Information wichtig. „Die Bildungsdezernentin und die Kulturdezernentin haben einen Brief an die Schulen geschrieben, damit die Lehrer dort ihre Klassen über den freien Eintritt informieren können“, sagt sie. „Das ist wichtig, und vielleicht erreichen wir über die Schulen Gruppen, die sonst nicht ins Museum kommen.“

Dinos bleiben teuer

Kinder und Museum, als erstes denkt man da an die Dinosaurier. Das Senckenberg-Museum ist bei Mädchen und Jungen der Renner. Sie stellen rund die Hälfte der Besucher. Sprecherin Judith Jördens hat gestern nicht festgestellt, dass etwa weniger Besucher kamen. Kinder von sechs bis 15 Jahren müssen hier vier Euro Eintritt zahlen. „Für uns ist das eine Frage der Finanzen. Es macht 350 000 Euro im Jahr aus“, sagte Jördens. Ob es bei dem beliebten Museum dennoch bald freien Eintritt für die größte Besuchergruppe gibt, hängt davon ab, wie die Lage sich entwickelt. „Wir beobachten, was geschieht“, sagt Judith Jördens.