Über drei Monate lang hat diese Zeitung sich mit dem Thema Bildung in Hessen befasst. Für unsere Serie „Schule besser machen“ beschrieben wir, wo Probleme liegen und machten Vorschläge, sie zu lösen. Dafür hat diese Redaktion nun den „Creo 2018“ bekommen.

Die Deutsche Gesellschaft für Kreativität hat die Redaktion dieser Zeitung für die Serie „Schule besser machen“ ausgezeichnet. Der Vorsitzende des Vereins, BWL-Professor Jörg Mehlhorn, überreichte am Mittwoch, 26. Oktober, in Koblenz den „Creo 2018“ an Deskchef Sven Weidlich.

Schulserie Im Keller der Schule schimmelt's, oben wird gelernt Schule soll Spaß machen, aber dazu muss das Gebäude intakt sein. Manche Schulen im Rhein-Main-Gebiet sind in einem beklagenswerten Zustand. Eine davon ist die Friedrich-Fröbel-Schule im Frankfurter Stadtteil Niederrad. Die Elternsprecherin dort sagt: „Den Kindern fehlt wohl die Lobby.“ clearing

Mehlhorn sagte, die Frankfurter Neue Presse und ihre Schwesterausgaben hätten „dem Thema Bildung eine regionale Plattform geboten und den Akteuren des Schulsystems eine Stimme gegeben“. Weidlich erklärte: „Diese Auszeichnung freut mich sehr. Viele Redakteure haben ihr Herzblut in unsere Schule-Serie gesteckt.“

Außerdem zeichnete die Gesellschaft fünf innovative Persönlichkeiten im Schulwesen aus. Darunter waren Alix Puhl, die sechs Jahre lang den Stadtelternbeirat in Frankfurt führte, und die Grundschul-Rektorin Nicole Schäfer. Sie leitet die Franz-Leuninger-Schule in Mengerskirchen im Westerwald, die für ihr Konzept schon mit dem diesjährigen Deutschen Schulpreis geehrt wurde.

Schulserie Eltern plagen so manche Sorgen Eltern wollen nur das Beste für ihr Kind. Manchmal schießen sie dabei übers Ziel hinaus, und zu Lehrern haben sie nicht immer den besten Draht. Im aktuellen Teil unserer Serie „Schule besser machen“ beschäftigen wir uns mit dem angespannten Verhältnis zwischen Eltern und Lehrern, mit Helikoptereltern und mit der steigenden Zahl von Schulkonflikten, die am Ende vor Gericht landen. clearing

Spontan entschieden

Die Gesellschaft vergibt den Creo-Preis jedes Jahr an Personen oder Institutionen, die sich durch eine „besonders kreative Leistung“ ausgezeichnet haben. Frühere Preisträger waren der Spielehersteller Lego, der Getränkehersteller Bionade und „Die Sendung mit der Maus“.

Mehlhorn sagte bei der Preisverleihung, die Serie „Schule besser machen“ sei erschienen, als sich sein Verein auf die diesjährigen Preisvergabe vorbereitete. Die Lektüre habe die Jury spontan bewogen, das Redaktionsteam zu ehren. In den Artikeln der Serie seien viele Lehrer zu Wort gekommen, die sich kritisch zu ihrer Situation geäußert hätten. „Sie taten dies allesamt nur unter der Voraussetzung, ihren Namen nicht nennen zu müssen“, sagte Mehlhorn. Daraus habe er geschlossen, dass „Schule heutzutage offenbar ein reines Angstsystem ist“.

Die Serie „Schule besser machen“ umfasste 27 Teile, die sich mit allen Aspekten des Schulwesens befassten. Dafür haben über ein Dutzend Autoren recherchiert und geschrieben. Auf der jeweiligen Themenseite machte die Redaktion Vorschläge, wie mit Problemen umgegangen werden solle.

sew