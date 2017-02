Die Polizei hat nach Berichten über Randale und Übergriffe an Silvester auf der Freßgass' Ermittlungen wegen Vortäuschung einer Straftat gegen Szenegastronom Jan Mai (49) und seine Kollegin Irina A. (27) aufgenommen. Die beiden hatten behauptet, dass es in Mais Bar "First In" in der Silvesternacht zu Straftaten und sexuellen Übergriffen arabischstämmiger Männer auf Frauen gekommen sei.

Nach Polizeiangaben jedoch hat es keinerlei Randale und Übergriffe gegeben. Laut einer Pressemitteilung vom Dienstag hätten intensive und umfangreiche Ermittlungen zu diesem Schluss geführt

Polizei ermittelt gegen Gastronom Silvester-Übergriffe auf der Freßgass' nur vorgetäuscht? Szenengastronom Jan Mai behauptete kürzlich, arabischstämmige Männer hätten in seiner Bar auf der Freßgass' in der Silvesternacht Frauen sexuell belästigt. Jetzt ermittelt die Polizei offenbar gegen ihn - wegen Vortäuschens einer Straftat. clearing

Die in den Raum gestellten Vorwürfe seien haltlos und entbehrten jeder Grundlage. Vernehmungen von Zeugen, Kneipengästen und Mitarbeiter hätten erhebliche Zweifel an den früheren Schilderungen gebracht. Eine angeblich betroffene Person sei zum angeblichen Tatzeitpunkt nach derzeitigem Stand überhaupt nicht in der Stadt gewesen.

Die Staatsanwaltschaft hat demnach ein Ermittlungsverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat eingeleitet.

Es seien sämtliche Notrufe und Einsatzprotokolle aus der Silvesternacht überprüft worden. Diese hätten keine Hinweise auf die im Raum stehenden Straftaten und den angeblichen Mob ergeben.

"Bis heute wurden bei der Polizei keine weiteren Straftaten aus dem Bereich der Freßgass' angezeigt", hieß es in der Mitteilung.

Laut Polizei wird inzwischen auch geprüft, ob durch die Ermittlungen entstandene Polizeikosten geltend gemacht werden können. Zudem muss Freßgass'-Wirt Mai um seine Konzession bangen. (red)

In der Szene-Bar "First" Angebliche Sexattacken auf der Fressgass' geben viele ... Nach Berichten des Gastronoms Jan Mai über Übergriffe auf der Freßgass’ in der Silvesternacht ermittelt das für Sexualdelikte zuständige Kommissariat 13 der Frankfurter Polizei. Strafanzeigen lagen dort aber auch bis heute. clearing

Silvesternacht in Frankfurt Szenegastronom erbost über angebliche Randale in seiner Bar Verlief die Silvesternacht in Frankfurt wirklich so friedlich, wie es die Sicherheitsbehörden darstellen? Nein, sagt Gastronom Jan Mai, und berichtet von Übergriffen in seiner Bar „First In“ an der Freßgass’. Bei der Polizei sind allerdings keine einschlägigen Anzeigen eingegangen. Warum meldet sich der Szenekenner erst jetzt ? clearing

Spekulation um Silvester-Randale Kommentar: Fake-News gibt es wohl nicht nur im Internet Die Berichte eines stadtbekannten Restaurantbetreibers über marodierende Banden arabischer Herkunft auf der Freßgass' entbehren der Glaubwürdigkeit. Ein Kommentar von Boris Tomic. clearing