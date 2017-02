Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt: Frankfurter Radklassiker: Neue Chefs, aber alter Organisator

Der langjährige Organisator Bernd Moos-Achenbach bleibt auch nach der Übernahme durch den Tour-de-France-Ausrichter „Amaury Sport Organisation” für den Ablauf des deutschen Radklassikers „Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt” zuständig. „Auf Wunsch der ASO begleite ich gemeinsam mit meinem Team Eschborn-Frankfurt weiter und bin als Vorsitzender bei den OK-Sitzungen Ansprechpartner für Städte, Sponsoren und Medien”, sagte er am Mittwoch.

Vater und Onkel von Moos-Achenbach hatten das Rennen 1962 unter dem Namen „Rund um den Henninger Turm” ins Leben gerufen. Inzwischen gehört das Traditionsrennen am 1. Mai der „WorldTour” an, der höchsten Kategorie des Weltverbands UCI. Die ASO ist der weltgrößte Organisator von Radsport-Veranstaltungen. Der Ausrichter der Tour de France übernahm das Frankfurter Rennen Anfang Januar und machte den ASO-Manager Claude Rach zum neuen Geschäftsführer.

„Eschborn-Frankfurt soll der Klassiker in Deutschland sein und auch im Ausland so wahrgenommen werden”, sagte Rach am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. „Deutschland ist ein Land, in dem eine große Begeisterung für das Radfahren zu finden ist, und es hat hervorragende Spitzensportler. Genau da wollen wir anknüpfen.”

(dpa)