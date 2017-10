Verspätungen und Ausfälle: Frankfurter S-Bahn-Tunnel für halbe Stunde gesperrt

Mein Bahnhofsviertel 10 Weisheiten von Yok-Yok-Chef Nazim Alemdar

Frankfurt. Nazim Alemdar ist eine Frankfurter Legende: Seit Jahrzehnten betreibt er das Yok Yok im Bahnhofsviertel - ein Kiosk, in dem es buchstäblich alles gibt, vor allem aber jede Menge Bier. Hier erzählt Alemdar, was er in 40 Jahren über das Bahnhofsviertel gelernt hat. mehr