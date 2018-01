Nahverkehr: Frankfurter S-Bahn-Tunnel während der Osterferien gesperrt

Während der hessischen Osterferien wird der Frankfurter S-Bahn-Tunnel vom 26. März bis zum 9. April für den Zugverkehr gesperrt. Wie ein Bahnsprecher am Montag ankündigte, werden in der Zeit im Zusammenhang mit dem Bau des Elektronischen Stellwerks Testfahrten vorgenommen. Auch an den Wochenenden nach den Feiertagen Christi Himmelfahrt und Fronleichnam im Mai werde es Sperrungen geben.

Während dieser Zeit können die Stationen Taunusanlage, Hauptwache, Konstablerwache, Ostendstraße und Lokalbahnhof sowie zeitweise Mühlberg mit der S-Bahn nicht erreicht werden. Im U- und Straßenbahnverkehr werde die Frankfurter Innenstadt in dieser Zeit aber weiterhin gut erreichbar sein, hieß es. Regional- und Fernverkehr der Bahn sind von den Arbeiten im S-Bahn-Tunnel nicht betroffen.

Das Elektronische Stellwerk soll höheres Tempo in Frankfurter S-Bahn-Tunnel ermöglichen. Dafür baut die Bahn 20 zusätzliche Signale im Tunnel ein und passt 48 bestehende Zugsignale an die neue Technik an. Dabei müssen 70 Kilometer Signalkabel verlegt werden. Das Stellwerk und die Signaltechnik sollen im August in Betrieb gehen. Zuvor ist in den Sommerferien eine weitere Tunnelsperrung für Test- und Abnahmefahrten vorgesehen.

(dpa)