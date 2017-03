Personen im Tunnel: Frankfurter S-Bahntunnel temporär im Berufsverkehr gesperrt

Eine rund 40-minütige Sperrung des S-Bahn-Tunnels in Frankfurt hat Pendler am Montagmorgen ausgebremst. Es seien Personen im Tunnel im Bereich der Station Taunusanlage gemeldet worden, sagte ein Bahnsprecher in Berlin. Daraufhin habe die Polizei die Situation überprüft. Die Sperrung sei schließlich gegen 6.45 Uhr wieder aufgehoben worden. Weitere Details nannte er nicht. Während der Sperrung mussten einige S-Bahnen umgeleitet werden.

(dpa)