Wolfgang Kreher geht in den Ruhestand: Frankfurter Schulamt muss wieder eine neue Leitung suchen

Erst im Oktober 2016 hat er das Staatliche Schulamt übernommen und sollte es nach vielen Wechseln an der Spitze in ruhigeres Fahrwasser bringen. Nun will Wolfgang Kreher mit 63 Jahren in den Ruhestand gehen. Fragt sich: Auftrag erfüllt?

Überraschend kommt die Nachricht nicht – jedenfalls nicht für das Kultusministerium. Das war vorher informiert gewesen. Manch anderer mag staunen. Nur noch bis Ende Juli ist Wolfgang Kreher Leiter des Staatlichen Schulamts Frankfurt. Dies hat der 63-Jährige gestern nun allen per E-Mail verkündet.

Kaum mehr anwesend

„Die Zeit in Frankfurt als Leiter des Staatlichen Schulamtes war für mich eine herausfordernde, aber auch äußerst bereichernde Zeit“, schreibt Kreher darin. Für ihn sei Frankfurt „vom Tag der Übernahme der Amtsleitung an eine Herzensangelegenheit“. Es stimme ihn zufrieden, dass es ihm gelungen sei, den Service für die Schulen und alle mit Schule und Unterricht in Verbindung stehenden Menschen stetig zu bessern. „Dabei war es sicher mehr als hilfreich, dass alle offenen und zusätzlich zugewiesenen Stellen besetzt werden konnten“, schreibt Kreher weiter.

Weil der Amtsleiter, der mit seiner Frau in Bad Schwalbach lebt, noch zahlreiche Urlaubstage abzuarbeiten hat, ist er ab sofort nur noch an wenigen Tagen in der Mainmetropole. „Auch wenn ich das Loslassen noch lernen muss und ein gewisses Maß an Wehmut die Freude auf den Ruhestand nach über 40 Dienstjahren noch etwas trübt.“ Die Leitung übernimmt zunächst seine Stellvertreterin Evelin Spyra kommissarisch.

Wirklich nachweinen wird Wolfgang Kreher im Staatlichen Schulamt, aber auch bei den Schulleitern und Lehrern wohl kaum jemand. Die Begeisterung über ihn und seine Arbeit hielt sich in Grenzen. Hinter vorgehaltener Hand wird über ihn gesagt, dass er zwar stets freundlich und auf Harmonie bedacht war, Konflikten aber eher aus dem Weg gegangen ist. Manch einer, heißt es, habe ihm das verübelt. Als typischer Beamter ist er beschrieben worden, als einer, bei dem ohne Gesetze und Verordnungen gar nichts gehe. Zugute halten muss man ihm, dass er den Personalmangel im Amt gemildert und neue Referenten eingestellt hat.

Kritiker bestätigt

Und wie geht es jetzt weiter? „Für uns ist es keine Neuigkeit, dass Herr Kreher schon jetzt in den Ruhestand geht“, sagt Philipp Bender, Sprecher von Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU), auf Nachfrage. Schon vor drei Monaten habe Kreher das Kultusministerium über seinen Entschluss informiert. „Das müssen wir akzeptieren, das ist seine persönliche Entscheidung gewesen“, so Bender.

Als Wolfgang Kreher Mitte Oktober 2016 die Amtsleitung in Frankfurt übernommen hat, war er schon 62 Jahre alt. Das hatte damals schon für Kritik gesorgt, war doch von Anfang an klar, dass er nicht mehr allzu lange arbeiten würde. Doch das Ministerium sah darin kein Problem. Bis zu vier Jahre könne er das Amt leiten, hieß es damals. Das hat sich dann wohl nicht bewahrheitet.

In den vergangenen Jahren war viel Bewegung an der Spitze Amtes. Im Sommer 2013 war die damalige Leiterin Silvia Bouffier-Spindler in Pension gegangen. Bis Wolfgang Kreher kam, war der Chefposten unbesetzt. Kommissarisch hatte zunächst der stellvertretende Amtsleiter Rainer Kilian die Geschäfte geführt. Er hatte bei der endgültigen Besetzung der Stelle den Kürzeren gezogen, klagte gegen die Entscheidung. Im November 2015 übernahm dann Rosemarie zur Heiden die kommissarische Leitung. Nach nur fünf Monaten legte sie das Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder. Es folgte Jan Weckler, der nur vier Monate blieb. Er ging lieber in die Politik und wurde Erster Kreisbeigeordneten im Wetteraukreis.

Nun muss wieder ein neuer Leiter gesucht werden. Dass Evelin Spyra den Posten bekommt, sei aber noch nicht sicher. Die vakante Stelle werde ausgeschrieben und dann neu besetzt. „Das Staatliche Schulamt in Frankfurt kann nicht jeder leiten“, sagt Ministeriumssprecher Bender. „Wir müssen es in guten Händen wissen. Frau Spyra wird es vorerst mit so viel Ruhe und Schwung wie Herr Kreher weiterführen. Da sind wir uns sicher.“