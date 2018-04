Zum 1. Mai wird Schwimmen, Planschen und Saunieren in Frankfurt teurer. Die Bäderbetriebe schlagen zwischen 10 und 50 Cent auf ihre Eintrittspreise auf.

Die Schwimmbäder der Frankfurter Bäderbetriebe erhöhen zum 1. Mai erneut ihre Eintrittspreise.Besucher zahlen künftig 10 Cent mehr für eine ermäßigte Karte (Schüler, Studenten, Schwerbehinderte), 20 Cent mehr für Erwachsenenkarte und 50 Cent mehr für eine Familienkarte. Auch die Saunapreise werden je um 50 Cent angehoben. Kleinkinder unter einem Meter Körpergröße sind nicht betroffen: Sie dürfen weiter überall für 2 Euro planschen.

Der Grund für den Preisaufschlag seien stetig ansteigende Betriebs- und Instandhaltungskosten, teilten die Bäderbetriebe mit. Die städtische GmbH erhöht die Eintrittspreise nach 2017 zum zweiten Mal in Folge, zuvor hatte sie diese 4 Jahre lang nicht angepasst.

Im Riedbad Bergen-Enkheim, im Hallenbad Höchst, im Textorbad und in den Freibädern zahlen Erwachsene künftig 5 Euro, Kinder 3,30 Euro und Familien 13 Euro.

Im Rebstockbad, in den Titus-Thermen und im Panormabad Bornheim kosten 1,5 Stunden Schwimmen am Wochenende 6 Euro (Erwachsene), 4,30 Euro (ermäßigt) oder 14 Euro (Familie).

Nach 18 Uhr und unter der Woche ist der Eintritt in manchen Bädern günstiger.

Weitere Informationen und Details zu den neue und alten Preisen finden Sie auf der Website der Bäderbetriebe.

Saisonstart im Silobad, Riedbad bleibt zu

Am 1. Mai startet mit dem Silobad im zweiten Frankfurter Freibad die Saison.

Der Außenbereich des Riedbads Bergen-Enkheim bleibt hingegen aufgrund eines Rohrbruchs auf unbestimmte Zeit geschlossen und wird nicht wie geplant am Samstag, 28. April, eröffnen. Die schwierigen Reparaturarbeiten können laut Stadt bis zu 40 Arbeitstage andauern. Das Hallenbad in Bergen-Enkheim bleibt deshalb weiterhin geöffnet. Die Öffnungszeiten am Wochenenden werden erweitert: statt um 8 Uhr öffnet das Bad samstags und sonntags bereits um 7 Uhr.

(ag)