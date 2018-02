Kulturfest: Frankfurter Sehenswürdigkeiten erstrahlen bei „Luminale”

Mehrere Frankfurter Sehenswürdigkeiten werden dieses Jahr zum Schauplatz des Kulturfestes „Luminale”. Der Römer, die Alte Oper, die Europäische Zentralbank, die St.-Katharinen-Kirche und der Eiserne Steg würden während der Veranstaltung vom 18. bis zum 23. März zum Ort künstlerischer Auseinandersetzung mit Licht und Stadt, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. So werde der Römer als begehbare Lichtinstallation inszeniert und die Fassade der Zentralbank in eine animierte Street-Art-Galerie verwandelt. Insgesamt stehen 140 Projekte auf dem Programm.

Bei der vergangenen „Luminale” vor zwei Jahren waren in Frankfurt und Offenbach mehr als 200 leuchtende Kunstwerke zu sehen gewesen, es kamen fast 200 000 Besucher. Die „Luminale” wird seit 2002 alle zwei Jahre veranstaltet. Initiiert wurde sie von der Messe Frankfurt.

Bilderstrecke So leuchtet die Stadt: Bilder von der Luminale

(dpa)