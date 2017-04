Fesselnde Geschichte: Frankfurter Stadtgesundheitsamt feiert 100jähriges Bestehen

Der Weihrauch in den Wohnungen hat am Ende nichts geholfen, auch ein Tanzverbot konnte die Frankfurter im Sommer 1563 nicht vor der todbringenden Pest schützen. Doch diese Anweisungen der beiden Stadtärzte Adam Lonicerus und Johannes Palmarius sind ein frühes Zeugnis für die Bemühungen in der Stadt Frankfurt, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.

„Wir können diese Geschichte bis ins Jahr 1381 zurückverfolgen. Damals wurde Johann Wolff von Luzern eingestellt, er ist der erste Mediziner im Dienst der Stadt, der urkundlich erwähnt wird“, erzählt Sabine Börchers (50). Sie ist tief eingestiegen in die Geschichte der öffentlichen Gesundheitsvorsorge in Frankfurt, Anlass für ihre Recherche war das 100-jährige Bestehen des Stadtgesundheitsamtes. Dieses Jubiläum wird heute mit einem Festakt gewürdigt, passend dazu erschien Börchers’ Buch „Gesundheitsamt – Aufklärung, Vorsorge, Schutz“ (für 19,90 Euro im Buchhandel).

Mitten im Krieg

Ein Jahr lang recherchierte die Autorin vor allem im Institut für Stadtgeschichte. Die offizielle Geburtsstunde des Amtes liegt ausgerechnet in der Zeit des Ersten Weltkriegs, als viele Frankfurter Not litten, weil die Männer an die Front mussten, die Frauen in den Fabriken schufteten und zu Hause Nahrungsmittel und Kohle knapp waren. Besonders schlecht ging es in jener Zeit den Kindern, und im Grunde kam es ihretwegen zur Amtsgründung: Weil die Jugendfürsorge, deren Aktivitäten 1914 im Jugendamt gebündelt worden waren, nach mehr medizinischer Unterstützung verlangte, schrieb die Stadt weitere Stadtarzt-Stellen aus. Die nun vier Kollegen brauchten einen Namen. Erstmals war vom Stadtgesundheitsamt die Rede.

Es dauerte noch einige Jahre, bis aus dem Kreis von vier Ärzten eine richtige Behörde wurde, ihr Zuständigkeitsgebiet wuchs schnell: Das Hygienische Institut wurde dem Amt unterstellt, das Nahrungsmittel-Untersuchungsamt, die Bekämpfung von Säuglingssterblichkeit, Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten, auch die Beratungsstelle für Frauen und Mädchen sowie die Fürsorgestellen für Krebskranke und Gemüts- und Nervenkranke wurden ihm zugeschlagen. Schließlich das Armenarztwesen, die Wohlfahrtsärzte, Schulärzte, die Schulzahnklinik, die Erholungsfürsorge für Kinder, die Krüppelfürsorge . . .

Info: Ein dunkles Kapitel Nach der Machtübernahme durch die NSDAP wurde das Stadtgesundheitsamt für den Dienst zur „Pflege des Volkskörpers“ beinahe komplett mit neuem Personal versehen. clearing

Auch heute hat das Amt, das mit mehr als 200 Mitarbeitern (davon 40 Ärzte) eines der größten in der Republik ist, eine enorme Reihe von Aufgaben inne, die von der klassischen Einschulungsuntersuchung über die Humanitäre Sprechstunde bis zur Infektiologie reicht.

Neue Aufgaben

Mit den Jahrzehnten kamen neue Themen hinzu: Umweltmedizin, Strahlenschutz, Drogen, Aids, Katastrophenschutz, multiresistente Keime . . . Dafür haben die Amtsärzte auch besondere Zuständigkeiten, ihre Anweisungen stehen wie die von Polizei und Zoll im Ernstfall über individuellen Rechten.

Das galt auch in der Zeit des Nationalsozialismus, dem dunklen Kapitel in der Amtsgeschichte. Damals formten parteitreue Ärzte aus dem Gesundheitsamt ein williges Werkzeug zum „Aufbau des Dritten Reiches“ (siehe Info-Text). „Das Buch zeigt die großen Leistungen, aber auch die menschenverachtenden Facetten dieser Geschichte“, lobte gestern Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) und empfahl die Lektüre: „Es liest sich spannend wie ein Krimi.“