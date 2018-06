Fehlender Respekt: Frankfurter Stadtpolizei: Mehr Anfeindungen auf der Straße

Inspiriert von "Frankfurter Küche" Christos-Nikolas Vittoratos entwirft Designer-Kochzeilen

In seiner Werkstatt in der Hanauer Landstraße entwirft Christos-Nikolas Vittoratos handgefertigte Küchen aus Edelstahl und Kupfer. Die Einzelstücke „Made in Frankfurt sind nicht nur in der Gastronomie gefragt. Und haben natürlich ihren Preis. mehr