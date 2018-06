Straßen und Plätze gehören allen, deshalb dürfen Straßenkünstler fast überall in Frankfurt ohne besondere Genehmigungen auftreten. Als „Gemeingebrauch“ bezeichnet das Ordnungsamt der Stadt die Nutzung.

Trotzdem gibt es Spielregeln: Tanzgruppen, Musiker und alle anderen Künstler dürfen höchstens eine Stunde am gleichen Standort auftreten, danach ist mindestens eine Stunde Zwangspause vorgeschrieben, damit die Belastungen gleichmäßig verteilt werden. Verboten sind elektrische Verstärker und die Künstler dürfen nicht mehr als vier Quadratmeter einnehmen. Natürlich darf der Straßenbelag nicht beschädigt werden, und wenn es an einem Platz größere Veranstaltungen gibt, müssen die Straßenkünstler ausweichen.

Eine Sonderregelung besteht in Frankfurt nur für die Zeil: Dort dürfen Künstler nur in der Mitte der Fußgängerzone, also unter den Bäumen auftreten.

Jonglage an der Kreuzung

Bereits seit vier Jahren lebt Gediminas Jurgelevicius in Frankfurt. „Ich war schon immer sehr interessiert an Performance“, erzählt der 28-Jährige Litauer von seinem Weg zum Zirkus. In seiner Heimatstadt Vilinius habe er eine Sport-Klasse besucht, aber: „Ich mochte den Wettbewerb zwischen den Sportlern nicht.“ Also ging er – gegen den Willen seiner Eltern – zum Zirkus: In Barcelona verbrachte er zwei Mal ein halbes Jahr in Artistenschulen, danach reiste er durch ganz Europa.

Die Reisen finanzierte er sich durch seine Vorführungen auf der Straße. „Aber das reichte nicht, ich suchte einen professionellen Ort“, berichtet er. Auf Gran Canaria hörte Gediminas Jurgelevicius von „Antagon-Theater-Aktion“ in Frankfurt. Also flog er an den Main – pünktlich zum Sommer-Werft-Festival – und blieb.

„Wir wollen Kunst in den öffentlichen Raum bringen“, nennt er als Ziel. In seiner Freizeit jongliert er zwei Mal in der Woche an der Kreuzung am Eschenheimer Turm in der Hochstraße. Die Autofahrer danken es ihm nach jeder Rot-Phase mit Applaus und ein paar Münzen.

Nur auf Durchreise

Nur an einem Tag auf der Durchreise musizierte Rene-Silva Santana aus Brasilien auf der Zeil: Am Morgen landete er mit der Maschine aus Brasilien am Frankfurter Flughafen, in der Nacht ging es für ihn weiter zur deutschen Hauptstadt nach Berlin. Ein Visum für 90 Tage hat der 35-Jährige, in dieser Zeit will er Deutschland, Frankreich, Italien, Norwegen, Dänemark und vielleicht noch ein paar weitere europäische Länder kennenlernen, bevor es zurück nach Südamerika geht. Sein Geld reiche aber nur für die Tickets, erzählt Rene-Silva Santana. Den Rest muss sich der Gitarrist über Straßenmusik finanzieren.

„Hier ist es so schön ruhig“, schwärmt Rene-Silva Santana auf Portugiesisch von der Frankfurter Einkaufsmeile Zeil. Und die Menschen sind freundlich, Passanten halfen spontan bei der Übersetzung. Das Gitarre-Spielen hat Rene-Silva Santana zwar nicht wegen seines berühmten Namensvetters, dem US-amerikanischen Gitarristen Carlos Santana, gelernt, aber: „Er ist natürlich ein großes Vorbild für jeden, der dieses Instrument spielt.“

BMX-Flatlander verabreden sich über soziale Netzwerke

Bild-Zoom Foto: RR Auf dem Platz an der Hauptwache treffen sich Skater und BMX-Fahrer.

Auf dem Platz an der Hauptwache, an dem sich Skater und BMX-Fahrer oft treffen, steht kein Hut. BMX-Flatlander Florian Kluth fährt dort oft mit Gleichgesinnten. „Ich habe 1993 mit dem BMX-Fahren angefangen“, erzählt der heute 37-Jährige. Seit er vor 15 Jahren nach Frankfurt gezogen ist, zeigt er seine Kunst im öffentlichen Raum oder bei Veranstaltungen.

BMX-Räder gibt es seit den 1980ern, zur Kunst machten es die Freestyler. Daraus hätten sich verschiedene Richtungen entwickelt: „Street“ stehe für das einfache Fahren, beim „Dirt“ geht es ins Gelände, beim „Flatland“ ist das Ziel, möglichst viele Kunststücke auf einem Rad hintereinander zu zeigen. Dafür gebe es auch Wettbewerbe, selbst eine Deutsche Meisterschaft. Aber: „Die Szene ist sehr übersichtlich, man kennt sich“, erzählt Florian Kuth. Zum Vergleich: „Es gibt wesentlich mehr Skateboarder.“ Trotzdem wachse die Zahl der BMX-Fahrer wieder und viele Rahmen würden auch wieder nach alten Vorbildern hergestellt.

Wichtigstes Beiwerk sind die „Axle-Pegs“, also die Verlängerungen der Vorder- und Hinterachse. „Die braucht’s unbedingt“, sagt der 37-Jährige und führt das Balancieren auf den Pegs vor. Über Facebook sei der Treffpunkt an der Hauptwache wieder bekannter geworden. Manche würden auch nur zum Zuschauen kommen, denn ganz ungefährlich ist der Sport nicht. Florian Kuth ist aber bisher von Knochenbrühen verschont geblieben: „Mal eine Bänderdehnung oder einen -riss, man holt sich auch mal blaue Flecken, aber das war’s bisher zum Glück bei mir.“

Robbe aus Sand

Mit Pinsel, Spachtel und Stiften bearbeitet vor der Paulskirche der Rumäne Silviu Liciu einen Haufen Sand. Ab und zu sprüht er etwas Wasser darauf, damit sich der Sand besser bearbeiten lässt. So verwandelt sich der Haufen auf einer Decke nach und nach in eine kleine Robbe.

Viele Passanten schauen, manche bleiben auch stehen und werfen eine Münze in die Blechdose. Silvio Lucius einziges Beiwerk sind zwei Knöpfe, die als Augen dienen. Ansonsten ist alles vergänglich: Meistens bleibe er vier Stunden an einem Platz, deutet Silviu Liciu mit den Fingern. Danach wird die Decke zusammengeräumt und aus dem kleinen Kunstwerk wird wieder ein großer schwerer Klumpen Sand.

Zehn Stunden am Tag

Seit zehn Jahren steht Tibor Wardi fast täglich auf dem Römerberg. Der Slowake schminkt sich am Morgen das Gesicht mit goldener Farbe und zieht sich das goldene Fantasie-Kostüm an. „Das hat mal 120 Euro gekostet“, sagt er.

Mittlerweile ist es an einigen Stellen genäht, trotzdem ist Tibor Wardi auf seinem kleinen Podest ein beliebtes Foto-Motiv. „Es lassen sich alle gerne fotografieren“, berichtet er, es gebe keine Unterschiede zwischen Touristen oder Einheimischen. Meistens steht er zehn Stunden am Tag vor dem Römer, gegen 19 Uhr werde es dann ruhiger. Er freut sich über jeden Euro.