Schutz vor Kälte: Frankfurter U-Bahn-Station nachts für Obdachlose geöffnet

Gute Nachricht für Frankfurter Obdachlosen: Sie können in den kalten Nächten wieder Unterschlupf in der U-Bahn-Station Hauptwache finden.

Frankfurter Obdachlose können in den kalten Nächten wieder Unterschlupf in der U-Bahn-Station Hauptwache finden. In der Nacht zum Donnerstag war die unterirdische B-Ebene nach Angaben der Stadt erstmals in dieser Saison erneut für Wohnsitzlose geöffnet. 16 Menschen machten von dem Angebot Gebrauch, wie Christine Heinrichs vom Frankfurter Verein für soziale Heimstätten sagte. Platz ist für 200 Menschen. Im vergangenen Winter seien bis zu 127 Obdachlose pro Nacht gekommen.

Der Kältebus sei schon seit einigen Wochen wieder in der Stadt unterwegs, hieß es im Sozialdezernat. Sozialarbeiter versorgen Obdachlose in kalten Nächten mit Tee und Decken und bieten den Transport in eine Notunterkunft.

