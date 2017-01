Grüne Schadstoffplakette auch am Stadtrand Pflicht: Frankfurter Umweltzone wird ausgeweitet

Als 2008 in Frankfurt wegen der hohen Feinstaubbelastung die Umweltzone eingeführt wurde, entschieden sich Stadt und Land für eine komplizierte Regelung. Fahrzeuge mit hohem Schadstoffausstoß wurden nicht aus dem gesamten Stadtgebiet ausgesperrt. Die Umweltzone wurde beschränkt auf ein Gebiet, das von den Autobahnen A 5, A 661 und A 3 begrenzt ist. Die Stadtteile im Westen und Osten der Stadt waren von der Regelung ausgenommen. „Man sollte den Eingriff nicht größer machen als unbedingt erforderlich“, sagte die damalige Umweltdezernentin Manuela Rottmann (Grüne). Eine Ausweitung der Fahrverbote auf das gesamte Stadtgebiete würde kaum einen zusätzlichen Effekt bringen, argumentierte sie.

In den vergangenen Jahren ist die Feinstaubbelastung in Frankfurt tatsächlich deutlich gesunken. Der Magistrat wertet die Umweltzone als Erfolg – auch weil in Frankfurter der Anteil der Fahrzeuge mit grüner Umweltplakette in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist. Bei Pkw liegt die Quote weit über 90 Prozent. Jetzt sollen die Fahrverbote für Autos ohne grüne Plakette vergrößert werden. Wie die schwarz-rot-grüne Koalition am Dienstag beschlossen hat, wird beim Land eine Ausweitung auf das gesamte Stadtgebiet beantragt.

Wenige Ausnahmen

„Der positive Effekt von Umweltzonen auf die Gesundheit ist unumstritten“, sagte Ursula auf der Heide, umweltpolitische Sprecherin der Grünen. Ausnahmen sind für die Zufahrten zu einzelnen, autobahnnahen Gewerbegebieten vor, soweit sie Wohnbevölkerung nicht berühren. „Hiermit machen wir deutlich, dass wir unseren Industriebetrieben keine überflüssigen Beschränkungen auferlegen wollen“, sagte Robert Lange, umweltpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Auch bei den bisherigen Ausnahmeregelungen für Schausteller bleibe es.

Mehr Stickstoffdioxid

Die FDP sprach von einem „unsinnigen, völlig überflüssigen Aktionismus“. Eine Studie des Fraunhofer-Instituts habe gezeigt, dass Umweltzonen wirkungslos seien, sagte Fraktionschefin Annette Rinn. Zwar stießen moderne Dieselfahrzeuge mit grüner Plakette weniger Feinstaub aus, produzieren aber mehr Stickstoffdioxid. Nach dieser Studie steige durch die Einführung von Umweltzonen der Ausstoß von Stickstoffdioxid um bis zu zwei Prozent. Bei diesem Schadstoff werden in Frankfurt die Grenzwerte seit Jahren überschritten. Als Alternative zur Umweltzone plädierte die FDP für optimierte Ampelschaltungen, um den Verkehrsfluss zu verbessern. mu