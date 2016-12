Nach mutmaßlichem Anschlag in Berlin: Frankfurter Weihnachtsmarkt bleibt geöffnet - erhöhte Polizeipräsenz

Bis zum Donnerstag wird der zentrale Weihnachtsmarkt auf dem Römerberg noch seine Buden geöffnet haben. Nach dem Anschlag in Berlin gibt es eine erhöhte Polizeipräsenz auf dem Markt. Allerdings sind keine weiteren Sicherheitsmaßnahmen geplant. Kurt Stroscher, der Organisator solcher Feste, der bei der Tourismus und Congress GmbH der Stadt arbeitet, sagt, dass es keine „absolute Sicherheit gäbe“, aber natürlich eine erhöhte Aufmerksamkeit wichtig sei.

Einen Anschlag wie den in Berlin schließt er in Frankfurts Mitte aber aus, da man nicht mit hoher Geschwindigkeit auf den Markt auf dem Römer fahren kann. Die Straßen sind dafür einfach zu eng. Bereits bei der Anlieferung des Baumes für den Römerberg gab es große Probleme – der LKW-Tieflader mit der Tanne konnte nur zentimeterweise auf den Römerberg fahren, da er zuerst nicht um die Kurven kam.

Auch Oberbürgermeister Feldmann trauert mit den Berlinern: „Wir sind bestürzt über diesen kaltblütigen Anschlag auf viele unschuldige Menschen. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien. Der brutale Anschlag hat tiefe Betroffenheit in Frankfurt ausgelöst. Wir trauern mit den Berlinern“, brachte Feldmann die Anteilnahme der Stadt Frankfurt zum Ausdruck.



„Wir stehen in engem Kontakt zu den Sicherheitsbehörden. Bereits gestern Abend sind die ohnehin hohen Sicherheitsstandards an unserem Weihnachtsmarkt durch die Polizei noch einmal verstärkt worden. Am heutigen Morgen haben wir uns zusammengesetzt, um über weitere Maßnahmen zu beraten“, sagte der Oberbürgermeister.



„Wir werden alles tun, um einen möglichst sicheren Weihnachtsmarktbesuch zu gewährleisten. Absolute Sicherheit kann es nicht geben“, so das Stadtoberhaupt.



Oberbürgermeister Feldmann machte deutlich, dass eine vorzeitige Schließung des Frankfurter Weihnachtsmarktes nicht in Frage kommt. „Wir werden unsere Werte, Bräuche und Traditionen nicht durch einen solchen feigen Anschlag beeinflussen lassen. Wir lassen uns nicht einschüchtern“, erklärte er.

(bto/red)