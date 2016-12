Spannende Geschichten: Frankfurter Weihnchtsmarkt: Hinter die Kulissen geschaut

Der hiesige Weihnachtsmarkt war noch nie so gut überwacht, wie in diesem Jahr.

Im Vergleich zum Vorjahr sind gleich sechs zusätzliche uniformierte Beamte auf dem Weihnachtsmarkt im Einsatz. Etwa ein Drittel aller Polizisten fallen aber gar nicht auf, sie sind in zivil unterwegs.

Auch wird der Römerberg dieses Jahr zum ersten Mal videoüberwacht. Die Aufnahmen werden an Bildschirmen in der temporär eingerichteten Weihnachtsmarkt-Wache im ehemaligen Presseclub-Gebäude gesichtet. Auch kann sich die Polizei von hier aus über die 2015 erstmalig aufgestellte Beschallungsanlage Gehör verschaffen. Die Reichweite der Lautsprecher wurde dieses Jahr auf die Budenstandorte an der Hauptwache und auf dem Friedrich-Stoltze-Platz ausgedehnt.

Doch trotz aller Sicherheitsvorkehrungen kam es in den vergangenen Wochen bereits zu 25 Vergehen auf dem Weihnachtsmarkt. Das klingt überschaubar. Aber: Im Vorjahreszeitraum waren es lediglich vier. Vor allem Taschendiebstähle wurden gemeldet, auch mit Falschgeld wurde bezahlt. Nicht zuletzt wurde zudem ein Fall von sexueller Belästigung angezeigt. Unerwähnt sollte nicht bleiben: Es gab bereits erste Festnahmen.

* * *

Die „Herzschreibstubb“ bietet auf dem Weihnachtsmarkt zum 66. Mal ihre Lebkuchen an.

Er ist vom Frankfurter Weihnachtsmarkt nicht mehr wegzudenken, der urige Lebkuchenstand. Seit 1950 hat er vor dem Rathaus seinen Stammplatz, steht unmittelbar neben der Tourismusinformation. In allen Farben und Formen lockt hier die würzig-knusprige Versuchung. Noch vor Winterbeginn werden die „nackten“ Honigkuchen bestellt, etwa drei Wochen vor der Weihnachtsmarkteröffnung beschriftet und bemalt. Mehr als 60 Jahre hat die heute 91-Jährige Tilly Till das gemacht. Als 25-Jährige verkaufte sie die süßen Leckereien erstmals auf dem Römerberg. Mittlerweile fehlt ihr dazu allerdings das ruhige Händchen. Ihre Tochter Christiane Schreiner jedoch führt ihr Werk hingebungsvoll fort. „Wir beschriften die Herzen auch spontan, gehen individuell auf die Gestaltungswünsche der Kunden ein“, erklärt sie. „An guten Tagen beschrifte ich bis zu 60 Lebkuchen.“

* * *

Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es eine Bude, die eigentlich ein richtiges Haus ist.

In dem kleinen Fachwerkhaus am Frankfurter Weihnachtsmarkt geht es zu wie in einem Bienenstock. Gäste drängen sich in das herrlich warme Gebäude mit dem wetterfesten Dach und den dicken Wänden. Was nur wenige wissen: Sie betreten ein mehr als 330 Jahre altes Fachwerkhaus aus dem Vogelsberg. Das mobile Verkaufsdomizil besteht aus zwei Stockwerken mit jeweils 80 Quadratmetern. Aufgebaut ist es wie ein Legohaus. 30 Bauteile, die alljährlich auf fünf Lastwagen aus Südhessen in die Mainmetropole transportiert werden, müssen binnen zwei Tagen zusammengeschraubt werden, ehe das Ziegeldach verlegt wird. Fast 30 Tonnen bringt das Gebäude auf die Waage. Das kann so schnell keiner toppen – nicht einmal die Besucher, nachdem sie sich durch die unzähligen Honigprodukte des Hauses probiert haben.

* * *

Es dauert voraussichtlich nur noch zwei Winter, ehe der Weihnachtsmarkt eine neue Krippe erhält.

Wie in keiner anderen Stadt thront die Frankfurter Weihnachtskrippe auf einer Bühne. Wenn auf dem Podest vor dem Römer Auftritte und Aktionen stattfinden, müssen die Figuren ihrem Stammplatz in Blitzeseile weichen, werden in einer auf der Bühne befindlichen Kammer abgestellt. Die lebensgroßen Figuren lassen sich nur deshalb so leicht bewegen, weil sie nicht aus Holz geschnitzt, sondern aus Plastik gefertigt sind. Den Sommer über lagern sie in einem Packwagen. Da dieser luftundurchlässig ist, sind die neun Figuren, die seit etwa acht Jahren unseren Weihnachtsmarkt zieren, schon recht marode. Womöglich nächstes, spätestens aber in zwei Jahren soll eine neue Krippe angeschafft werden. Auch die Anfertigung einer neuen Bühne samt Kammer soll in Auftrag gegeben werden.

* * *

Es dauert länger als gedacht, eine Weihnachtsmarktbude komplett einzurichten.

Von glitzernden Christbaumkugeln über zierliche Zinnfiguren – Tausende Artikel stehen im Käthe-Wohlfahrt-Haus am Frankfurter Weihnachtsmarkt zum Verkauf. Beinahe drei Tage benötigen zehn Mitarbeiter, um das Weihnachtsparadies einzurichten. Viele Stunden sind sie täglich damit beschäftigt, die Waren, die Kunden zunächst aufheben und dann achtlos an einem anderen Ort ablegen, wieder an den vorgesehenen Ort zu legen.