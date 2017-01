Neujahrsempfang der IHK: Frankfurter Wirtschaft erwartet ein Jahr voller Herausforderungen

Bilderstrecke Frankfurt: Viel Prominenz beim IHK Neujahresempfang

Sparkassen-Boss Robert Restani sagt, dass für die Kreditinstitute die Herausforderungen auch deswegen zunehmen werden. „Ich bin aber zuversichtlich, dass Frankfurt und die Region den positiven Trend in diesem Jahr fortsetzen werden.“ Auch Volksbank-Chefin Eva Wunsch-Weber ist für die Region optimistisch: „Alles spricht für eine stetig positive Weiterentwicklung. 2017 wird sicher ein spannendes, aber auch anspruchsvolles Jahr.“„Die Welt wird durch Donald Trump volatiler“, findet Fraport-Chef Stefan Schulte. „Wir haben so viel Wohlstand in der westlichen Welt, da kann man nur appellieren, die Grundsätze der Demokratie beizubehalten.“„Angela Merkel schafft auch einen Martin Schulz“, sagt Bürgermeister Uwe Becker (CDU) zur Nachricht, dass Schulz Kanzlerkandidat der SPD werden soll. „Wenn Sigmar Gabriel Außenminister werden sollte, dann würde der sprunghafteste Sozialdemokrat Diplomat werden“, erklärt Becker. Hans-Joachim Otto, früherer FDP-Bundestagsabgeordneter und Rechtsanwalt, verfolgt die Personalia der SPD mit Erstaunen. „Der gradlinigste SPD-Mann als Außenminister und in diesen Zeiten ,Mr. Europa‘ als Kanzlerkandidat?“ Das Ziel der FDP, endlich wieder in den Bundestag zu kommen, sollte das nicht gefährden. Stephan Siegler, Stadtverordnetenvorsteher, ist aus einem anderen Grunde von Gabriels Entscheidung überrascht: „Dass der Beruf des Außenministers familienfreundlicher sein soll als der des Kanzlerkandidaten, lässt mich staunen.“Nach Berlin blickt auch Hans Joachim Mendig, Chef der Hessischen Filmförderung: Die Berlinale steht an. Das werden intensive Tage, „da geht es immer bis in die Nacht“. Trotzdem sitzt der Hesse vormittags wieder im Kino „vorher ein bisschen schwimmen, dann geht das“, rät der Partyprofi.Nicht nach Berlin, sondern nach Hamburg geht der Blick von PR-Mann Claus Fischer, Geschäftsführer der Agentur Fischer und Voss. „Wir haben dort gerade eine Dependance eröffnet. Frankfurt – Hamburg – und dann? „Vielleicht eines Tages New York. . .“Keine Dependance, sondern einen großen neuen Campus an der Miquelallee baut sich gerade die Frankfurt School of Finance. „Im August ziehen wir ein, darauf freue ich mich“, sagt deren Professor Michael Grothe. Und dann kommen die Banker aus London? „Das wissen wir nicht, aber wir hätten mit Sicherheit ein, zwei Sachen, die wir denen mit auf den Weg geben könnten.“Auf die Briten wartet auch Moritz Klein, Direktor des Hotels Frankfurter Hof. „2017 wird ein großartiges Jahr, der Brexit treibt die Briten nach Frankfurt und Trump die Amerikaner. Und alle buchen bei uns“, lautet seine nicht ganz ernst gemeinte Prognose für das neue Jahr.Vollkommen ernst meint Maja Wolff ihre Ankündigung, dass im Juni ganz Frankfurt Grie Soß’ essen wird. Die Schauspielerin hat bereits das Grüne-Soße-Festival erfunden, jetzt legt sie zusammen mit ihrem Partner Torsten Müller einen drauf: Am 22. Juni soll in jedem Restaurant, in jeder Kantine, in allen Schulküchen, in den Kitas, einfach überall soll das Frankfurter Nationalgericht serviert werden. „Wir stellen damit einen Rekord auf“, verspricht Patrik Meyer, Geschäftsführer der Commerzbank-Arena. Ihn hat Wolff genauso mit ins Boot geholt wie den PR-Mann Steffen Ball, der ja zudem die Hessischen Apfelweinkelterer vertritt. „Immer wenn man Maja Wolff trifft, sprüht sie vor Ideen und hat Aufgaben für einen“, so Ball.Unermüdlich ist auch Alfred Gangel, der Ende 2016 als Leiter des Frankfurter Liegenschaftsamtes in den Ruhestand verabschiedet wurde. Und was macht er? Kommt jeden morgen ins Büro. Gangel arbeitet weiter daran mit, dass die Stadt eines Tages das Niederräder Rennbahn-Areal an den Deutschen Fußballbund übergeben kann, damit dort die neue Fußball-Akademie entstehen kann. Das wird auch Gastredner Fredi Bobic als Sportvorstand der Eintracht gern hören.Um den Sport dreht sich auch das Leben von Bernd Moos-Achenbach und seiner Frau Petra. Sie stehen hinter dem Radrenn-Klassiker „Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt“. Das werde sich auch nicht ändern, nachdem der Wettbewerb an den französischen Tour-de-France-Ausrichter Amaury Sport Organisation übergeben wurde. „Wir werden davon profitieren, aber natürlich bleibt die Familientradition erhalten und das Rennen ein frankfurterisches.“ Bevor es am 1. Mai startet, wird er sicher auch noch Gerhard Bereswill, Frankfurts Polizeipräsidenten treffen. Der schaut im Jahreskalender noch nicht ganz soweit voraus: „Zunächst steht Fastnacht an. Auch da müssen wir Vorbereitungen treffen, damit die Menschen sicher sind.“Große Veranstaltungen plant auch Beate Heraeus, Präsidentin der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung. Am Samstag steht der Senckenberg-Empfang im Museum an, das ganze Jahr über wird gefeiert. „Es ist wunderbar, dass Senckenberg 200 Jahre alt wird und gleichzeitig so sehr auf die Zukunft ausgerichtet ist“.