Angebot der Caritas: Frankfurter Wohnwagen-Projekt: 20 zusätzliche Unterkünfte für Obdachlose

Kurz vor Weihnachten 2015 bekam Thomas Weiß (51) das in seiner damaligen Situation wohl schönste Geschenk: Nach fünf Monaten auf der Straße konnte er einen Wohnwagen am katholischen Kirchort Maria Rosenkranz (Seckbach) beziehen. „Seitdem habe ich einen Rückzugsort, um meinen Tag neu zu strukturieren“, erklärt er dankbar. Er arbeitet mittlerweile als Siedlungshelfer in Niederrad und hofft, bald wieder eine Wohnung beziehen zu können.

Ein ausgezeichnetes Angebot Mit dem ersten Wohnwagen, der im Winter 1990/91 auf dem Gelände der Ökumenischen Tagesstätte für Wohnungslose vorübergehend aufgestellt wurde, begann das Wohnwagen-Projekt der Caritas, weitere folgten clearing

So wie Weiß geht es jährlich rund 50 weiteren Wohnsitzlosen, die mit Unterstützung des bisherigen „Wohnwagen-Projektes“ der Frankfurter Caritas einen vorübergehenden Platz in einem der auf Flächen von katholischen Pfarreien und evangelischen Gemeinden abgestellten Wohnwagen beziehen konnten. Künftig werden es noch mehr sein. Denn die Caritas nutzt die Chance und übernimmt 20 Wohnwagen, in denen bis vor Kurzem noch Geflüchtete untergebracht waren. Die Unterkunft wird angesichts rückläufiger Flüchtlingszahlen nicht mehr benötigt. Im Gegensatz dazu nimmt die Zahl der Menschen ohne festen Wohnsitz in Frankfurt stetig zu: Demnach leben hier aktuell rund 2700 Menschen ohne festen Wohnsitz – 200 davon auf der Straße.

„Eigener Wohnraum ist die Grundvoraussetzung für die Teilnahme am Leben in unserer Gesellschaft“, betont Caritas-Direktorin Gaby Hagmans. „Und in Anbetracht der Frankfurter Wohnsituation hat sich unsere Arbeit inzwischen derart verstetigt, dass wir von einem ,Wohnwagen-Projekt’ nicht mehr sprechen können.“ Deshalb habe sich die Caritas dazu entschieden das Projekt in den Baustein „Heraus-Wagen“ umzubenennen – denn er wird innerhalb des gemeinsamen Hilfenetzes mit dem Diakonischen Werk und dem Frankfurter Verband ausgebaut.

Der neue Name soll auch auf das Wagnis anspielen, das Helfer und Hilfsbedürftige eingehen, um sich auf eine durchschnittliche Verweildauer von 18 Monaten aufeinander einzulassen. Die meisten der 50 Wohnsitzlosen, die eine vorübergehende Bleibe gefunden haben, sind alleinstehend. Nur im Ausnahmefall teilen sich zwei Personen einen Wohnwagen, etwa wenn sie ein Paar sind.

Derzeit 31 Abstellplätze

Derzeit stehen 31 Plätze für Wohnwagen unter anderem in den Gemeinden Maria Rosenkranz, Herz Jesu Fechenheim und Eckenheim, Sankt Markus Nied, Sankt Aposteln Sachsenhausen sowie in der evangelischen Hoffnungsgemeinde bereit. „Wir sprechen mit unseren katholischen und evangelischen Partnern über eine Erweiterung, würden uns allerdings auch unheimlich freuen, wenn wir Privatpersonen, Firmen und sonstige Institutionen mit einer Abstellmöglichkeit hinzugewinnen könnten“, sagt der zuständige Leiter des Wohnwagen-Projektes Heinz Klieber.

Allzu viel Platz ist dafür nicht nötig. So misst der Wohnwagen von Thomas Weiß sechs Meter und ist zwei Meter breit. Es gibt Wohn- und Schlafbereich sowie Küchenzeile. Beheizt wird alles mit Gas. Für die Körperpflege stehen Weiß die Sanitäranlagen der Gemeinde zur Verfügung. „Klar bin ich auch gerne zur Stelle, wenn der Hausmeister eine helfende Hand sucht oder sonst eine Möglichkeit besteht, mich einzubringen“, betont er.

Klieber weist darauf hin, dass keine baurechtlichen Genehmigungen erforderlich sind, um einen Wohnwagen auf eigenem Gelände abzustellen, sondern nur ein passender Stromanschluss und eine Wasserentnahmestelle vorhanden sein sollte. Für die Bewohner der Wohnwagen wird eine monatliche Nutzungsgebühr von 161 Euro berechnet, die sie möglichst mit selbst verdientem Geld oder Transferleistungen bezahlen können. Für die Nebenkosten in Höhe von 20 Euro kommt die Caritas auf.

Geregeltes Leben

„Auf jeden Fall ist mein Wohnwagenplatz ein ganz wichtiger Schritt, um wieder ein Zuhause in einer eigenen Wohnung zu finden“, stellt Weiß abschließend fest. Und da er als Siedlungshelfer auch für Frankfurter Wohnungsunternehmen tätig ist, ist er zuversichtlich, dass das mit etwas Geduld auch klappen könnte.

„Heraus-Wagen“

Weitere Auskünfte zum Projekt gibt es bei Heinz Klieber unter der Telefonnummer (069) 29 82 63 60 oder Mail an heinz.klieber@caritas-frankfurt.de