Hans Romanov blickt auf eine gute Saison im Yachtklub zurück: Frankfurter Yachtklub: Das Boot war voll

Der Yachtklub verabschiedet sich an Halloween in die Winterpause. Für 2017 werden bereits einige Spektakel geplant.

Der ganze Stolz von Hans Romanov (58) schaukelt auf dem Main. Es handelt sich um einen betagten Ponton, einen festverankerten, von Wind und Wetter gegerbten Kahn. Das gute Stück war zu keiner Zeit fahrtauglich. Um zur Überwinterung an den Osthafen zu gelangen, muss der Schwimmkörper Anfang kommender Woche geschleppt werden. Und doch stellt der Inhaber begeistert fest: „Mein Yachtklub läuft wie von alleine.“ Trotz des rauen Sommers: „Wir hatten dieses Jahr richtig tolle und gutbesuchte Partys.“ Bei der für 2016 letzten Veranstaltung handelt es sich um eine Halloween-Fete. Sie dauert von 19.30 bis 22 Uhr, angekündigt sind die „Messer Chups“, eine russische Surf-Band. Von Klassik und Jazz über Punk bis hin zu Rock – im Yachtclub wurde Musikbegeisterten dieses Jahr einiges geboten. An manchem Abend gingen sie in Hundertscharen an Deck.

Mehr als 80 Jahre ist das schwimmende Bauwerk auf dem Müllermain alt. Einst war es ein Flussbad, später diente es als Vereins-Gaststätte. Im Jahr 2007 sollte das Boot endlich in den wohlverdienten Ruhestand dümpeln. Doch dann kam alles anders: Ein besonders wilder Kapitän heuerte an. Romanov, die stadtbekannte Party- und Club-Legende, wollte dem alten Eisen noch mal Fahrtwind verschaffen. „Fünf Sommer lang habe ich den Kahn gemietet“, erklärt er. An der Alten Brücke stiegen bei lautstarker Musik und nicht minder aufgedrehtem Publikum Partys.

Vor vier Jahren musste Romanov von einem Tag auf den anderen die Segel streichen. Der Kutter wurde an andere Club-Betreiber verkauft. Doch unter falscher Flagge segelte es sich nicht gut. Die Neuen – sie nannten das Boot „D3 am Main“ – schipperten mit ihrem Vorhaben flussabwärts. Sie investierten kräftig, erweiterten den Kahn um eine 150 Quadratmeter große Terrasse und schufen zusätzliche Toilettenräume. Doch der Club wurde seinen einstigen Ruf nicht mehr gerecht. So verkauften die Eigner das Boot an den Einzigen, der es je zum Rocken gebracht hatte. „Eine Viertelmillion Euro habe ich für den Kahn gezahlt“, seufzt Romanov – doch seine Stimme klingt liebevoll, beinahe zärtlich. „Ich habe keinen Cent bereut,“ gesteht er. Künftig soll sogar noch mehr Geld in das Partyboot fließen. „Neben allgemeinen Sanierungsarbeiten im Winter haben wir zwei größere Projekte in Planung“, verrät er.

Zum einen soll der Kahn endlich wieder seinen ursprünglichen Sinn erfüllen: „Wenn schon kein Flussbad, so soll an Deck wenigstens ein Fußbad möglich sein“, findet der Besitzer. Auf dem Heck solle eine Art Stufenvorrichtung entstehen. „Auf der niedrigsten Stiege können Besucher dann ihre Beine im Wasser baumeln lassen.“ Und noch einem Zweck soll der Main dienen. „Statt für die Toilettenspülung gefiltertes Leitungswasser zu verschwenden, wollen wir künftig Flusswasser an Bord pumpen“, sagt Romanov. Das schone die Umwelt und spare langfristig Kosten. Kosten, die er lieber in Events spüle.

„Nächstes Jahr hoffe ich auf eine erste finanzielle Unterstützung von der Stadt“, erklärt der Musikbegeisterte. Er habe sie bereits in Aussicht gestellt bekommen. „Dann will ich ein zweitägiges Festival ausrichten.“ Ein bunter Mix an Musikern soll zu diesem Anlass nach Frankfurt kommen – darunter das Mannheimer Philharmonie-Orchester. „Außerdem würde ich gerne eine Modenschau veranstalten.“ Die Mode-Performerin Justyna Koeke, die als Kind von Prinzessinnen und Fabelwesen geträumt hat, schickt zurzeit kostümierte Models über die Laufstege Deutschlands – „und nächstes Jahr hoffentlich auch durch meinen Kahn“, sagt Romanov.