Zoo Frankfurt: Frankfurter Zoo feiert den Weltpinguintag

Der Zoo Frankfurt beteiligt sich mit einem Aktionsstand am Weltpinguintag, der heute begangen wird. Hier kann man sein Wissen über Humboldt-Pinguine testen und am Pinguin-Quiz teilnehmen, seine Feinfühligkeit an der Pinguin-Fühlbox ausprobieren und sich am Klimamobil spielerisch rund um das Thema Klimawandel informieren. Und natürlich gibt es Informationen rund um den Neubau der Humboldt-Pinguin-Anlage. Am Aktionsstand ist von 12 bis 16 Uhr Programm geboten. Um 15.15 Uhr gibt es eine kommentierte Fütterung der Eselspinguine im Exotarium.

Es gelten die regulären Zooeintrittspreise. Der Zoo ist in der Bernhard-Grzimek-Allee 1, geöffnet ist er von 9 bis 19 Uhr.

