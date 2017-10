Start-up: Frankfurter will die Hotel-Branche revolutionieren

„Ich hasse Schlaf“, sagt Maximilian Waldmann und schenkt sich etwas stilles Wasser nach. Der 26-Jährige sitzt im Restaurant des Frankfurter Roomers Hotels, dort, wo vor drei Jahren alles begann. Damals hatte er frisch die App „Conichi“ auf den Markt gebracht – ein Handyprogramm, mit dem Hotelgäste ohne Rezeptionsaufwand in Hotels ein- und auschecken können.

Nicht nur mit dem Roomers Hotel fand er damals Unterstützer seiner Idee, auch der Inhaber des Internet-Hotelportals HRS wurde schnell ein Fan von Waldmanns Idee und beschloss, ins Risiko zu gehen. 10 Millionen Euro investierte er in das junge Start-up. Doch nicht nur dieser kräftigen Finanzspritze, sondern auch seinem Gespür für die Entwicklungen auf dem Markt hat es Waldmann zu verdanken, dass der einstige Frankfurter Bub inzwischen CEO einer weltweit agierenden Firma ist: „Niemand lädt sich extra eine App runter, wenn er nur zwei- bis dreimal im Jahr in einem Hotel übernachtet“, war seine Erkenntnis. Bei Reisenden, die zwei- bis dreimal pro Woche in einem Hotel übernachten, sieht das hingegen anders aus. Also beschloss der Jungunternehmer, sein eben so junges Unternehmen komplett umzukrempeln.

Abläufe sind veraltet

In den Fokus seiner Strategieplanungen gerieten infolgedessen große Unternehmen, die zahlreiche Dienstreisende beschäftigen. Während diese sich ein Auto mieten und sogar eine Pizza bestellen und bezahlen können, ohne einmal einen Stift oder gar Bargeld in die Hand zu nehmen, seien die Abläufe in den meisten Hotels veraltet. Am Rezeptionstresen stehen, den Meldeschein auszufüllen, die Schlüsselkarte entgegennehmen und beim Aus-Checken die Rechnung begleichen: „Diese Prozesse müssen und können automatisiert werden“, betont Waldmann.

Denn jede Minute des Mitarbeiters koste sein Unternehmen Geld. 40 Euro pro Aufenthalt eines Geschäftsreisenden, so hat Waldmann ausgerechnet, könne ein Arbeitgeber mit dem Angebot von Conichi sparen. Dafür spannt sich Waldmanns Firma als digitales Bindeglied zwischen die Hotels und die Unternehmen und entwickelt geeignete Softwarelösungen, damit die Geschäftsleute entspannt an der Rezeption vorbeigehen können. Selbst das Zimmer kann dann mit dem eigenen Smartphone geöffnet werden.

Der Erfolg von Conichi geschieht im Hintergrund. Eine große öffentliche Wahrnehmung, wie sie etwa das Übernachtungsportal AirBnB hat, kann sich der Jungunternehmer nicht ausrechnen, dennoch sieht die Zukunft rosig aus. Schon jetzt zählt er sechs große Dax-Unternehmen und somit 25 Millionen Reisende zu seinen Kunden. Und das weltweit: So hat die Firma, die ihren Sitz in Berlin hat, Büros in Belgrad, Shanghai, San Francisco und Mailand. „Egal, wo ich auf der Welt einchecke, ich möchte den gleichen optimierten Prozess haben“, erklärt Waldmann.

18 Stunden Arbeitstag

Er, sein Mitgründer Frederic Haitz und 80 Mitarbeiter geben alles für den anhaltenden Erfolg. Mit nicht wenig Stolz betont Waldmann, dass das Unternehmen inzwischen ohne weiteres Fremdkapital kontinuierlich wachse. Waldmann umgibt dabei nicht nur die Lässigkeit eines erfolgreichen Mitzwanzigers, sondern auch der klare Fokus auf den Erfolg. 18 Stunden arbeitet er täglich und nicht viel weniger verlangt er von seinen Mitarbeitern: „Wenn du ein Unternehmen gründest, dann kannst du nicht auf eine Work-Life-Balance achten“, betont er.

Die Mitarbeiter müssten sich jederzeit fragen: „Liefere ich noch einen Mehrwert für das Unternehmen?“ Und dafür bleibt er wach, damit andere nach einem harten Arbeitstag entspannt in ihr Hotelbett fallen können.