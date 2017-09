Mobilität: Frankfurts Dezernenten unterwegs: So fährt unser Magistrat

Die elf Dezernenten der Koalition gehören drei Parteien an: CDU, SPD und Grüne. So verschieden wie die Parteien, so unterschiedlich ist auch die Fortbewegung. Allen voran fährt, oder besser marschiert, Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD). Der hat nämlich überhaupt keinen Dienstwagen, sondern bewegt sich zu Fuß und per öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) durch die Stadt. Oesterling hat als Frankfurter Bub und echter Großstädter keinen Führerschein.

Die beiden Grünen-Dezernenten Rosemarie Heilig und Stefan Majer betreiben Carsharing. Sie teilen sich einen elektrischen BMW i 3 in Bicolor blau und schwarz. Der Stromer hat keine Pferdestärken, sondern Kilowatt: Seine Leistung beträgt 125 kW. Er stößt kein klimaschädliches CO2 aus. Dafür müssen sich Umweltdezernentin Heilig und Gesundheitsdezernent Majer von ihren Kollegen einen Dienstwagen leihen, wenn sie mal in die Landeshauptstadt Wiesbaden fahren müssen. Da kann es nämlich passieren, dass es mit der Reichweite eng wird.

OB fährt Diesel

Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) vertraut wieder einem Diesel – allen Kampagnen zu Trotz. Er fährt seit neustem einen BMW 520 Touring mit einem 190 PS-Dieselmotor. „Touring“ ist bei BMW die Bezeichnung für einen Kombi. Den benötigt der 58-Jährige junge Vater. Seit eineinhalb Jahren ist er verheiratet. Für den Kinderwagen ist ein Kombi als Dienstwagen gerade recht. Tochter Züleyha wird demnächst 14 Monate alt. Zuvor fuhr Feldmann einen BMW-Hybrid. Aber der zusätzliche Elektromotor verkleinerte den Kofferraum. Wie es sich für das Stadtoberhaupt gehört, ist die Farbe des Wagens Imperial Blau. Der Diesel erfüllt die strenge Euro-6-Abgasnorm.

Auch Baudezernent Jan Schneider (CDU) ist BMW-Fan. Er benutzt ebenfalls einen 5er-BMW und hat sich für das Hybridmodell entschieden. Bis zu 48 Kilometer kann der BMW mit dem Elektromotor zurücklegen. Die Systemleistung des glacesilbernen Fahrzeuges beträgt 252 PS, der CO2-Ausstoß rund 45 Gramm pro Kilometer.

Ebenfalls eine BMW-Freundin ist Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU): Sie fährt wie der OB einen modernen 5er mit 190 PS-Diesel-Motor in der Farbe schwarz.

Günstige Konditionen

BMW legt großen Wert darauf, dass Repräsentanten des öffentlichen Lebens mit der blau-weißen Marke fahren. Deshalb erhält dieser Personenkreis äußert günstige Leasing-Konditionen, die allerdings der Geheimhaltung unterliegen. Weder im Römer noch bei BMW ist näheres dazu zu erfahren.

Ebenfalls bayerisch ist Planungsdezernent Mike Josef (SPD) unterwegs. Er lässt sich in einem neuen schwarzen Audi A 6 Limousine mit 190 PS, Benziner, chauffieren. Josefs Parteifreundin Sylvia Weber hat innerhalb es Magistrats eine Sonderstellung. Denn sie wird als einzige von einer Frau gefahren und Weber genießt es: „Die Fahrten mit Susanne, einer ausgebildete KFZ-Mechanikerin, sind immer eine gute Gelegenheit, zwischen vielen Terminen noch einmal auf meine Rede-Manuskripte zu schauen, Akten zu studieren oder einfach mal kurz abzuschalten.“ Der Wagen, den Susanne Schütz steuert, ist ein grauer Mercedes-Benz E 250, ein Benziner aus diesem Jahr mit 211 PS. Das gleiche Modell mit der gleichen PS-Zahl, nur in schwarz, fährt Bürgermeister Uwe Becker (CDU). Der Wagen bläst 132 Gramm CO2 pro Kilometer in die Luft. Im Zeichen des Sterns ist auch Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) unterwegs – in einem 350 e Plug-in-Hybrid mit 286 PS Systemleistung. Frank hat als KFZ-Meister Benzin im Blut. Als oberster Katastrophen-Manager der Stadt muss er notfalls schnell unterwegs sein können.

Das älteste Pferd, pardon Wagen, im Stall ist der Wagen der Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). Es handelt sich um einen Audi A6, Baujahr 2015. Hartwig benutzt aber auch das Fahrrad, um auf Termine zu fahren.