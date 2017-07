Umbaupläne in fast allen Häusern: Frankfurts Einkaufszentren wandeln sich

Die Einkaufszentren in Frankfurt stehen vor großen Herausforderungen: Das Nordwestzentrum muss den bevorstehenden Auszug des Kaufhofs verkraften. Dort und auch in anderen Häusern stehen große Umbauarbeiten bevor. Sie müssen attraktiver werden, um gegen die Online-Konkurrenz zu bestehen, und investieren Millionen.

Die Nachricht überraschte selbst Branchenkenner: Der Warenhaus-Konzern Kaufhof wird seine 2004 eröffnete Filiale im Nordwestzentrum schließen. Es fehle die wirtschaftliche Perspektive, begründet das Unternehmen die Entscheidung. Das Aus kommt zwar erst Ende September 2019, wenn der Mietvertrag ausläuft, aber im Handel wird langfristig geplant. Und so muss sich der Betreiber der Shopping-Mall schon jetzt überlegen, was er mit der Fläche macht. Einen Nachfolger zu finden, ist nach Ansicht von Experten nicht leicht – schließlich geht es um 10 000 Quadratmeter auf drei Etagen. „Es gibt nur wenige Mieter, die so große Flächen bespielen können“, sagt Sabine Keulertz vom Immobilienberater Jones Lang LaSalle (JLL). Deshalb gilt es in Fachkreisen als wahrscheinlich, dass die Fläche aufgeteilt und umstrukturiert wird.

Keine Neubauprojekte mehr

Georg Lackner, der Geschäftsführer des Nordwestzentrums, äußert sich zum angekündigten Auszug des Kaufhofs auf Anfrage dieser Zeitung nicht. Er verweist lediglich auf die ohnehin anstehenden Umstrukturierungen, die im Center nach dem Auszug von Polizei und Feuerwehr geplant sind. „Die Gespräche mit derzeitigen und künftigen Großmietern sind bereits abgeschlossen bzw. stehen kurz vor dem Abschluss“, teilte er mit. Bis Ende 2018 sollen 45 000 Quadratmeter für rund 60 Millionen Euro umstrukturiert und neu gestaltet werden.

Steigende Besucherzahlen im Skyline-Plaza Das Skyline-Plaza im Europaviertel ist das jüngste Einkaufszentrum in Frankfurt. Der Start vor vier Jahren war schwierig, einige Händler mussten aufgeben. clearing

Mehr Verkaufsfläche Längst etabliert ist das Hessen-Center in Bergen-Enkheim, das sich deutlich vergrößern will. Die Verkaufsfläche soll von 39 000 auf 54 000 Quadratmeter wachsen, einer neuer Platz soll den clearing

Aufwendige Arbeiten an der Zeil „My Zeil“ wird acht Jahre nach der Eröffnung für mehr als 50 Millionen Euro komplett umgebaut. Neue Rolltreppen wurden bereits eingebaut, doch nächstes Jahr geht’s erst richtig los. clearing

Klassische Warenhäuser wie Kaufhof und Karstadt sind schon seit längerem in der Krise – auch wegen des Erstarkens der Shopping-Malls. Mehrere Kaufhäuser wurden in den vergangenen Jahren geschlossen – in Frankfurt zum Beispiel Hertie in Höchst oder Kaufhof in Bockenheim. Einen Trend, dass sie jetzt auch die Einkaufszentren verlassen, sieht der Einzelhandelsexperte Marco Atzberger allerdings nicht. „Es funktioniert ganz gut“, sagt das Mitglied der Geschäftsführung des Kölner Forschungsinstituts EHI. „Kaufhäuser und Einkaufszentren profitieren voneinander.“ In anderen Häusern seien Mietverträge verlängert worden. Allerdings gebe es in beiden Segmenten weitgehend keine Expansion mehr. In diesem Jahr werde voraussichtlich in ganz Deutschland nur ein einziges Einkaufszentrum neu eröffnet. Atzberger führt das auf die Online-Konkurrenz zurück, aber auch auf den Mangel attraktiver Grundstücke.

Kunde soll sich wohlfühlen

In Frankfurt wurden nach vielen Jahren der Stagnation erst in jüngster Zeit zwei neue Malls in der City und im Europaviertel fertiggestellt. Bedarf für ein zusätzliches Center gebe es nicht, meint Sabine Keulertz. Vielmehr müssten sich die bestehenden profilieren, sich auf die veränderten Kundenwünsche einstellen. Tendenziell steige der Gastronomie-Anteil in den Centern, um die Aufenthaltsdauer zu erhöhen. „Der Kunde muss sich wohlfühlen“, so Keulertz. Nur so könne sich der stationäre Einzelhandel von den Online-Shops abheben.

Pläne, durch einen Umbau die Attraktivität zu erhöhen, gibt es nicht nur im Nordwestzentrum, sondern in fast allen Frankfurter Shopping-Malls (siehe unten). Auch deshalb sieht Marco Atzberger die Zukunft der Einkaufszentren optimistisch: „Gut geführte Center in einer gewissen Größe werden auch künftig funktionieren.“ Mehrere Aspekte seien entscheidend für den Erfolg: Eine angenehme Atmosphäre, eine gute Verkehrsanbindung, attraktive Gastronomie-Angebote und ein vielfältiger Mietermix mit neuen Anbietern. Er verweist auf eine alte Erkenntnis: „Große und bekannte Namen ziehen im Einzelhandel – immer noch.“