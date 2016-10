In letzter Sekunde untersagt: Frankfurts Geschäfte bleiben am Sonntag doch geschlossen

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

In Frankfurt bleiben am Buchmessen-Sonntag die Geschäfte zu. Das hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) angeordnet. Er kippte in einer Entscheidung vom heutigen Freitag den für dieses Wochenende geplanten verkaufsoffenen Sonntag. Die Ladenöffnung sei «offensichtlich rechtswidrig», hieß es in einer Mitteilung des Gerichts. Es gab mit seinem Beschluss Anträgen der Gewerkschaft Verdi und der Katholischen Arbeitnehmerbewegung statt. Die Stadt Frankfurt habe die Öffnung der Geschäfte weder auf die Umgebung der Buchmesse begrenzt noch thematisch einen Bezug zur Messe hergestellt.IHK-Hauptgeschäftsführer Matthias Gräßle reagierte entsetzt auf das Urteil: "Der Einzelhandel bleibt wieder auf seinen Kosten zur Vorbereitung der Sonntagsöffnung sitzen und die Verunsicherung greift weiter um sich", sagt er. Die Verunsicherung treffe nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Kommunen als Genehmigungsbehörden. So gebe es Gemeinden, die aus Verunsicherung schon keine Genehmigungen mehr erteilen, obwohl die Voraussetzungen mit großer Wahrscheinlichkeit gegeben wären. Andere trauten sich nicht mehr, entsprechende Genehmigungen zu beantragen.Gräßle fordert deshalb eine Erneuerung des hessischen Ladenöffnungsgesetzes. Der Gesetzgeber müsse sich fragen, ob das 2006 mit dem Ladenöffnungsgesetz angestrebte Ziel noch erreicht werden kann. "Ich unterstelle unseren Landtagsabgeordneten, dass sie mit dem Gesetz die Grundlage schaffen wollten, dem Handel vier verkaufsoffene Sonntage zu ermöglichen. Heute haben wir es aber mit einem Verhinderungsgesetz zu tun. Dies kann und darf für die Verantwortlichen nicht zufriedenstellend sein. Eine Änderung des Gesetzes ist mehr als überfällig", so Gräßle.(red)