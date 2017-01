Spitzenkandidat: Frankfurts Grüne begrüßen Özdemir-Nominierung

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Spitzenpolitiker der Frankfurter Grünen haben die Nominierung von Cem Özdemir als männlichen Spitzenkandidaten durch das Votum der Mitglieder begrüßt. „Die grüne Basis ist realpolitischer unterwegs als die Delegierten auf den Parteitagen“, sagte Manuel Stock, Fraktionschef der Grünen im Römer. Die Wahl Özdemirs sei ein Signal, dass die Grünen mitregieren wollen und über die Stammwähler hinaus um Stimmen werben wollen.Da Özdemir das Rennen um die Spitzenkandidatur nur mit 75 Stimmen vor Robert Habeck gemacht hatte, forderte Stock für Habeck eine tragende Rolle bei den Grünen. „Ich wünsche mit, dass die Partei das berücksichtigt“, erklärte Stock. Habeck habe als stellvertretender Ministerpräsident eine authentische Sprache beibehalten, die nicht „Politikersprech“ sei.„Mit Cem haben wir den bekanntesten der drei Männer nominiert“, zeigte sich der Fraktionschef zufrieden mit dem Ausgang der Wahl, fügte aber hinzu: „Robert Habeck hätte ich mir auch gut vorstellen können.“ Özdemir stehe für ein weltoffenes Deutschland und dafür, dass man auch als anatolischer Schwabe in Deutschland Politik gestalten könne.Auch der Vorstandssprecher der Frankfurter Grünen, Sebastian Bergerhoff, hält Özdemirs Nominierung „für eine gute Lösung“. Es sei „ein erfahrener, profilierter grüner Politiker. In Frankfurt sei Özdemir ein gerne und nicht selten gesehener Gast. Zuletzt habe der grüne Parteichef mit dem damaligen grünen Verkehrsdezernenten Stefan Majer und dem hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al Wazir anlässlich der Internationalen Automobilausstellung 2015 eine spannende Diskussion geführt. Bei der Bundestagswahl im September müssten nun die Grünen zulegen: Von zuletzt 8,4 auf ein zweistelliges Ergebnis, zwischen zehn und zwölf Prozent. In Frankfurt müsse natürlich mehr drin sein, erklärte Bergerhoff. Die Mainmetropole ist eine Hochburg der Grünen. Gleichwohl räumte Bergerhoff ein, dass der Zeitgeist derzeit gegen die Grünen sei. „Das Momentum liegt bei den postfaktischen Parteien. Damit soll man sich aber nicht abfinden, da muss man dagegen arbeiten.“ tre