Zum Jahreswechsel: Frankfurts Spitzenpolitiker : „Wir lassen uns nicht einschüchtern“

In etwa zwei Jahren wird Frankfurt den Prognosen zufolge rund 750 000 Einwohner haben. Für Stadtverordnetenvorsteher Stephan Siegler und Oberbürgermeister Peter Feldmann ist das eine „positive Perspektive“, wie sie in ihrem gemeinsamen Grußwort zum Jahreswechsel deutlich machen. Sie verschweigen aber auch die Herausforderungen des Wachstums nicht: „Menschen, die an den Main ziehen, wollen wohnen, sie brauchen Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kitas, alle Arten von Dienstleistungen möglichst in unmittelbarer Nähe.“ Nicht jeder Frankfurter freue sich aber, wenn in seiner Nachbarschaft gebaut wird. „Eine viele Jahrzehnte vertraute Umgebung bekommt binnen kurzer Zeit ein neues Gesicht.“ Ohne Kompromisse werde es letztlich nicht gehen.

Wachstum sozial gestalten

Siegler und Feldmann sprechen sich dafür aus, das Wachstum der Stadt sozial zu gestalten. „Es gibt eben in Frankfurt nicht nur Gutverdiener. Auch für die Niedrig- und Normalverdiener ist Frankfurt Heimat, auch für sie soll und muss diese Stadt ein Ort zum Leben und Bleiben sein.“

Als „nicht hinnehmbar“ bezeichnen die beiden Politiker die Situation im Bahnhofsviertel. „Gemeinsam werden Stadt-, Bundes- und Landespolizei im kommenden Jahr weiter daran arbeiten, die Auswüchse des Drogenhandels unter Kontrolle zu bringen“, kündigen sie an. Erschüttert habe sie der Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt in der vergangenen Woche. „Das war ein Angriff auf unsere ganze Gesellschaft, auf unsere Kultur, auf unsere Werte.“ Doch der Anschlag werde nichts ändern am freien und weltoffenen Miteinander. „Wir lassen uns nicht einschüchtern“, versichern Feldmann und Siegler und betonen: „Für politischen Extremismus ist in unserer Stadt kein Platz.“ Frankfurts Geschichte zeige, „dass die Entwicklung und der Wohlstand unserer Stadt auf ihrer Internationalität, Weltoffenheit und Toleranz beruhen“. Das müsse so bleiben.

Altstadt stiftet Identität

Ein besonderes Beispiel des Wandels sei die neue Altstadt zwischen Dom und Römerberg. „Dieses identitätsstiftende Projekt wird noch viele Generationen erfreuen“, meinen Siegler und Feldmann.

Darüber hinaus wachse das moderne Frankfurt, etwa auf der Zeil, bald am Roßmarkt oder in Form verschiedener neuer Hochhäuser. Zu einem Bindeglied besonderer Art werde der Höchster Bolongaropalast, dessen Renovierung jetzt beginne. Der Erhalt des barocken Baudenkmals werde mit einer zeitgemäßen Nutzung verbunden.

Am Ende des Grußworts heißt es: „Was immer das Jahr 2017 uns allen bringt: Frankfurt wird seine Tradition bewahren, aber auch in Bewegung bleiben, und hoffentlich werden sich viele Bürgerinnen und Bürger an den Diskussionen über die Richtung beteiligen.“

