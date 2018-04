Pflegekräfte fehlen: Frankfurts ambulante Pflegedienste müssen öfter Patienten abweisen

4588 Altenpfleger gab es Ende Juni 2017 in Frankfurt, 339 mehr als im Vorjahr. Doch diese Zahlen täuschen, denn es sind noch zu wenige. Die ambulanten Pflegedienste suche händeringend Mitarbeiter, Pflegebedürftige müssen abgewiesen werden.

Das ist fast bei allen Diensten so. „An Kunden herrscht kein Mangel, sondern an Mitarbeitern“, sagt Robert Jansen, Inhaber des Pflegediensts Schon und Jansen. Der Arbeitsmarkt sei leergefegt. Schon und Jansen ist eines der größeren Unternehmen in Frankfurt. Sie betreiben in der ehemaligen Lederfabrik in Schwanheim auch eine Tagespflege. Doch Personalmangel gibt es auch hier.

Aufnahmestopp beschlossen

„Wir haben bei den Patienten einen Aufnahmestopp beschlossen“, sagt Stefan Gehrmann, Pflegeleiter bei Jansen. „Wir nehmen nur noch Patienten auf, die wir an fünf Tagen in der Woche besuchen.“ Grund: Der administrative Aufwand ist der gleiche wie bei jenen, die nur ein- oder zweimal pro Woche besucht werden. Es sei aber für die Einteilung der Kräfte besser, wenn die Arbeit sich gleichmäßig über die Woche verteilt, sich keine „Spitzentage“ bilden, an denen die Kräfte fehlen. „Zudem ist das Budget so knapp, dass wir kaum Personalpuffer für die Spitzenzeiten bilden können“, sagt Jansen. Für die Betroffenen bedeutet es jedoch noch mehr Umstände: „Meistens werden die Patienten zuhause von Angehörigen gepflegt, die uns ein- oder zweimal pro Woche für die Ganzkörperpflege benötigen“, sagt Gehrmann. Und so leid es allen tue, aber sie müssten sich selbst behelfen oder eine anderen Dienst beauftragen.

Nur einmal in der Woche bei einem Patienten? Das sieht auch Julia Stoos von Pflegedienst-Center Stoos & da Silva GbR als Problem. „Viele Leute nutzen das Pflegegeld als Ergänzung zur Rente und behelfen sich irgendwie. Die Pflegeentlastungsleistung von 125 Euro pro Monat kann nur direkt über den Pflegedienst abgerechnet werden. Es reicht für viereinhalb Stunden pro Monat“, sagt Stoos. „Wir haben einmal pro Woche eine Stunde, und dann sollen wir beurteilen, was nötig ist, und alles klären. Das setzt uns sehr unter Druck.“

Immerhin, der neue Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Pflegekräfte aus dem europäischen Ausland holen und deren Qualifikation rasch anerkennen.

Osteuropäische Lösung?

Für Guido Muck vom Pflegedienst Vitalis Bornheim ist dies der richtige Weg: „Es gibt schlichtweg keine deutschen Pflegekräfte auf dem Markt. Wir würden 2800 Euro zahlen, da bleiben netto 1800 übrig, am Geld liegt es nicht.“ Tatsächlich jedoch findet Muck neue Mitarbeiterinnen fast nur noch in der Tschechei, in Rumänien und im ehemaligen Jugoslawien. „Sie müssen Deutsch können, einen Führerschein haben und dann noch auf eigene Kosten die Anerkennung ihrer Examination betreiben. Das aber schaffen nur wenige.“ Viele bleiben da lieber in der Heimat, schon allein wegen der deutschen Bürokratie.

Und so bleibt es beim Personalmangel, bleibt die anstrengende und kräftezehrende Pflege der alten Leute an den Angehörige hängen, jedenfalls oft. Sascha Haltenhof von der Individualpflege Frankfurt GmbH berichtet: „In den letzten Wochen und Monaten mussten auch wir häufig Anfragen von hilfsbedürftigen Menschen schweren Herzens absagen.“

Dabei haben es vor allem Patienten mit speziellem Bedarf besonders schwer. Wer fünf Tage nach der Operation aus dem Krankenhaus entlassen werde, dessen Wunde müsse bei der Heilung vom Hausarzt beobachtet und von Pflegefachkräften versorgt werden. Sie sind auch bei Schwerstpflegebedürftigen nötig sowie bei stark dementen Patienten.

Strafzettel ein Ärgernis

Den Umgang der Stadt mit den Pflegediensten bezeichnet Haltenhof als ,,bemüht“. Die Sozialrathäuser seien sehr kooperativ, das Ordnungsamt aber agiere streng. „Wir als Pflegedienst mit 30 Mitarbeitern verzeichnen Strafzettel in Höhe von 400 Euro monatlich“, klagt Haltenhof. „Wir können aber Patienten nur zeitnah versorgen, wenn wir Dienstwagen auch mal im Parkverbot abstellen.“ Schlimm seien zudem Veranstaltungen wie Marathon, Triathlon, Morgan-Chase-Lauf oder Radrennen: „An diesen Tagen können wir einige Patienten gar nicht erreichen. Von Sicherheitskräften wird man mitunter sehr resolut zurückgewiesen.“