Magistrat: Frankfut: Altstadt-Eröffnung soll 1,5 Millionen kosten

Der Frankfurter Magistrat hat rund 1,5 Millionen Euro für die Eröffnungsfeier der Altstadt Ende September 2018 bewilligt. Zu dem Fest werden an dem Wochenende (28. bis 30. September) etwa eine halbe Million Menschen erwartet, wie die Stadt am Montag mitteilte. Viele Frankfurter Institutionen machen demnach mit, darunter das Institut für Stadtgeschichte, das Stadthaus, das Historische Museum, die Schirn Kunsthalle, das Archäologische Museum und das MMK Museum für Moderne Kunst. Zudem ist in der Innenstadt bis zum Main ein kulturelles und musikalisches Begleitprogramm mit zwei Bühnen vorgesehen.

(dpa)