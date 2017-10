Der Rote Faden, Folge 242: Franziska Nori - Die Zeitgenossin

Seit drei Jahren leitet Franziska Nori mit Umsicht und Mut den Frankfurter Kunstverein, einen der größten und renommiertesten in Deutschland. Ihr gilt Folge 242 unserer Serie "Der Rote Faden", in der wir Menschen vorstellen, die Besonderes für Frankfurt leisten.

Über sich selbst zu reden, das ist nicht ihre Sache: „Das mache ich ja nicht so gern“, stellt Franziska Nori gleich klar. Ist ihr eine Frage zu persönlich, wird ihr sonst offener Blick schnell fragend. Als dächte sie: Was wollt ihr denn wissen? Ist doch egal. Um sie gehe es ja nicht, sondern um Kunst. Zeitgenössische Kunst.

Da ist sie in ihrem Element, gerät ins Erklären, Schwärmen und Bewundern. Leidenschaftlich erkundet sie die Gegenwart, auch wenn die Lage dort besonders unübersichtlich ist: Denn „einen Blick auf unsere Zeit im Moment selber zu tun ist schwieriger, als aus historischem Abstand zu urteilen“.

Das ist es, was sie reizt, schon immer. Geboren wurde sie 1968 in Rom, dort wuchs sie zweisprachig auf. Die Mutter, eine Deutsche, zog zu ihrem Mann, der in der Verwaltung der italienischen Hauptstadt arbeitete. Franziska besuchte die Deutsche Schule. An den Wochenenden schleppte sie ihr Vater in etruskische Museen und in die Barockkirchen der Stadt. Oder auf die nahe gelegenen Äcker. „Wenn die Bauern die Erde pflügten, kamen die Scherben hoch. Wochenenden über Wochenenden sind wir da hin und haben mit Schippchen Scherben aufgesammelt.“

Das hat sie nicht abgehalten, selber Kunstgeschichte zu studieren, außerdem Kulturanthropologie und Romanistik. Ihre Leidenschaft galt aber immer der zeitgenössischen Kunst. Frankfurt erkor sie sich fürs Studium aus, den Herkunftsort ihrer Mutter. Und weil das Angebot an zeitgenössischen Themen äußerst gering war, gründete sie mit Gleichgesinnten flugs einen eigenen Kunstverein. In der Leipziger Straße in Bockenheim, in unmittelbarer Uni-Nähe, bastelte sie sich ihr eigenes Programm.

Konfusion auflösen

Martin Liebscher war dabei, erinnert sie sich, Markus Weisbeck, Oliver Krebs und Peter Rösel – sie alle haben sich als Künstler einen Namen gemacht. Sie nicht. „Für mich stand immer außer Frage, dass ich mich selber künstlerisch engagiere“, sagt sie kategorisch. Und bringt auf den Punkt, was wohl als ihr Selbstverständnis bis heute gelten kann: „Ich bin der Dialogpartner. Meine Aufgabe war es, einem Künstler lange zuzuhören, mich in ihn hineinzudenken, im Gespräch so viel zu erfahren wie möglich. Auch über den Menschen. Um daraus dann eine Ordnung zu gewinnen.“

Dieser strukturierende Blick, der Schneisen schlägt in die Konfusion, macht den Unterschied zwischen einer reinen Ansammlung von Kunstpositionen und einer erhellenden Ausstellung. „Mit künstlerischen Mitteln kritisch reflektieren, was uns heute ausmacht, dafür stehe ich“, sagt Nori. Und dafür, die Schwäche des im Vergleich mit den Museen der Stadt verhältnismäßig kleinen Hauses zu seiner Stärke zu machen.

Die Schwäche ist, dass sich der Kunstverein in der Rhein-Main-Region mit ihrem außergewöhnlich dichten Kulturangebot täglich neu behaupten muss. „Frankfurt ist da sehr fordernd.“ Die Stärke ist, dass man mit nur einer Handvoll Mitarbeiter schnell „auf Fragestellungen zu heute und morgen“ reagieren kann. „Wir sind flexibler als größere Häuser und können dann unsere Sensoren spielen lassen“, sagt Franziska Nori.

