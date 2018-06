Der erste große Ansturm zum Ferienbeginn in Hessen liegt hinter dem Flughafen. Rund um Ostern war es dort zu chaotischen Verhältnissen vor den Sicherheitskontrollen gekommen. Die Warteschlangen waren so lang, dass 3500 Passagiere ihren Flug verpasst hatten. Redakteurin Julia Lorenz sprach mit Fraport-Chef Stefan Schulte über die Neuorganisation der Kontrollen, verärgerte Hauptkunden und genervte Anwohner.

Herr Schulte, die Sommerferien in Hessen haben begonnen. Fliegen Sie auch in den Urlaub?

STEFAN SCHULTE: Ich werde im Sommer, wenn auch mit kleinen Unterbrechungen aufgrund geschäftlicher Termine, zwei Wochen auf Mallorca sein. Darauf freue ich mich sehr.

Müssen Sie denn auch, wie all die anderen Passagiere, durch die Sicherheitskontrolle im Terminal?

SCHULTE: Ein Vorstand von Fraport wird genauso wie jeder andere auch kontrolliert. Da gibt es keine Ausnahmen.

Sprich: Sie müssen sich auch in die langen Warteschlangen vor den Sicherheitskontrollen einreihen?

SCHULTE: Mal schauen. Vielleicht habe ich auch die Chance, ein Zeitfenster zu erwischen, wo ein bisschen weniger los ist. Immerhin fliege ich nicht jetzt in den ersten Ferienwochen.

Der erste große Ansturm am ersten Wochenende der Ferien liegt nun hinter Ihnen. Wie ist es gelaufen?

SCHULTE: Wir hatten jetzt ein extrem starkes Wochenende mit 226 000 Passagieren am Freitag und 225 000 am Samstag. Gestern waren es dann noch mal 230 000 Fluggäste. Im Großen und Ganzen hat es aber relativ ordentlich funktioniert, abgesehen von der ein oder anderen längeren Wartezeit. Das ist für unsere Passagiere natürlich bedauerlich. Aber ich kann nur sagen, dass wir alle – egal ob das Bundesinnenministerium, die Bundespolizei, die Sicherheitsdienstleister oder eben wir – intensiv daran arbeiten, die Effizienz an den Sicherheitskontrollen deutlich zu erhöhen und damit auch die Warteschlangen zu reduzieren. Es war sicherlich jetzt das stärkste Wochenende, gleichwohl es ein starker Sommer bleiben dürfte.

Was raten Sie Passagieren, damit sie ihren Flug nicht verpassen?

SCHULTE: Wenn es irgendwie geht, sollten sie mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen sein. Denn an den besonders stark frequentierten Tagen können wir Warteschlangen derzeit nicht ausschließen.

Das liegt woran?

SCHULTE: Das liegt erst einmal daran, dass so viele Menschen fliegen. Das ist schön, stellt uns aber alle vor Herausforderungen. Wir kümmern uns aber gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium, der Bundespolizei und den Sicherheitsdienstlern darum, wie wir die Prozesse an den Sicherheitskontrollen dahingehend verändern, dass wir mehr Passagiere in der Stunde abfertigen können.

An den Sicherheitskontrollen können derzeit pro Schleuse 80 bis 100 Passagiere in der Stunde abgefertigt werden. Die Konkurrenz in London und Brüssel schafft doppelt so viel. Was machen die besser?

SCHULTE: Bei der Konkurrenz gibt es flexiblere Abläufe. Dort können mehrere Passagiere gleichzeitig ihr Hab und Gut in die Wannen legen. Wenn ein Passagier länger braucht oder langsamer ist als die anderen, kann er überholt werden. Bei uns müssen die Fluggäste warten. Das bremst den Prozess aus. So muss der Prozess insgesamt flexibler gestaltet werden, das beschleunigt dann die Abwicklung. Solche Neuerungen würden uns auch vorschweben. Unser Ziel ist es, 180 Passagiere pro Stunde an einer Kontrolllinie betreuen zu können.

Sie machen keinen Hehl daraus: Sie würden die Sicherheitskontrollen gerne selbst übernehmen.

SCHULTE: Es geht uns um die inhaltlichen Punkte. Wir wollen den Prozess flexibler gestalten, damit nicht das langsamste Glied in der Kette die Abläufe verlangsamt. Wenn das der Bund hinbekommt, gerne. Ansonsten haben wir angeboten, selbst in die Verantwortung zu gehen. Und natürlich würden wir dies auch präferieren.

Warum?

SCHULTE: Wir müssen Investitionen nicht erst in einen öffentlichen Haushalt einstellen und genehmigen lassen. Da sind wir flexibel, weswegen wir es für sinnvoller erachten, wenn der Flughafenbetreiber die Organisation der Kontrollen selbst übernimmt. Die Sicherheit selbst muss aber natürlich in der Hand von Bundespolizei und Bundesinnenministerium bleiben. Die Sicherheit der Passagiere hat immer oberste Priorität.

Werden Ihre Bitten in Berlin denn gehört?

SCHULTE: Der Prozess läuft. Es ist ein politischer Prozess auf Ebene der Bundesregierung, wie Sicherheitskontrollen künftig organisiert werden – und der braucht Zeit.

Gibt es Signale aus Berlin?

SCHULTE: Es gibt Signale. Und man muss wirklich sagen: Alle arbeiten gut zusammen. Aber das geht eben nicht alles von heute auf morgen. Das sind die Herausforderungen, mit denen wir gerade kämpfen. Aber wir nehmen diese als Ansporn an.

Doch die Zahl der Passagiere wächst rasant. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Airport 64,5 Millionen Fluggäste. Und auch in den ersten fünf Monaten dieses Jahres konnten Sie schon einen Zuwachs von 8,9 Prozent verbuchen. Sprich: Sie brauchen schnelle Lösungen.

SCHULTE: Natürlich arbeiten wir jeden Tag daran. Auch die Sicherheitsdienstleister und die Airlines stellen neues Personal ein. Zudem soll es mehr Bundespolizisten am Flughafen geben, aber die müssen erst noch ausgebildet werden.

Gibt es weitere Vorkehrungen?

SCHULTE: Wir haben schon zusätzliche Kontrollspuren geschaffen und es sollen weitere folgen. Bis Anfang des kommenden Jahres wollen wir einen Anbau am Terminal 1 mit zusätzlich bis zu zehn Kontrollspuren errichten. Wir tun maximal alles, was wir können, um die Warteschlangen und -zeiten so gering wie möglich zu halten.

Kommen wir zu einem anderen Thema, das Sie derzeit beschäftigt: Lufthansa. Ihr Hauptkunde meckert in der letzten Zeit öffentlich oft über den Flughafen. Was ist da passiert?

SCHULTE: Lufthansa hat zurecht angemerkt, dass die Qualität der Prozesse derzeit nicht das ist, was wir alle erwarten. Darüber haben wir ja gerade gesprochen.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr bemängelt aber auch die Pünktlichkeit.

SCHULTE: Das ist nicht nur ein Frankfurter sondern ein europäisches Thema. Überall geht die Pünktlichkeit zurück, was an dem starken Wachstum und auch daran liegt, dass der Luftraum voll ist und wir weitere Kapazitäten brauchen. Daran arbeiten die Flugsicherungen.

Ist der Flughafen denn noch Premium?

SCHULTE: Er ist Premium, auch wenn er an einzelnen Prozessstellen derzeit nicht so ist, wie er sein soll. Die Kundenzufriedenheit liegt unverändert auf einem sehr hohen Niveau bei 85 Prozent, aber das stellt mich nicht zufrieden. Wir haben immer wieder Wartezeiten zwischen 30 und 60 Minuten, am Ferienanfang auch noch länger.

Was würde Sie denn zufriedenstellen?

SCHULTE: Eine Wartezeit von 15 Minuten, das wäre absolut in Ordnung.

Angefangen hat die öffentliche Kritik von Lufthansa, nachdem Fraport Ryanair nach Frankfurt geholt hat. Warum brauchen Sie die Billigflieger?

SCHULTE: Ob wir sie brauchen, entscheidet der Markt. In Europa fliegt heute jeder zweite Passagier mit einem Low-Cost-Anbieter. Für uns ist das aber nur eine Ergänzung für die Passagiere, die es mögen. Der Marktanteil der Billigflieger liegt bei uns gerade mal bei rund fünf Prozent.

Ryanair bringt aber auch viel Ärger für die Anwohner rund um den Flughafen mit sich. Die Airline verstößt ziemlich oft gegen das Nachtflugverbot. Wie finden Sie das?

SCHULTE: Alle Airlines wollen pünktlich landen. In einem vernetzten Luftverkehr quer durch Europa klappt das nicht immer. Deswegen sieht die Planfeststellung die Ausnahme verspäteter Landungen nach 23 Uhr vor. Es darf aber nicht systematisch im Flugplan bereits angelegt sein. Noch mal, wir alle arbeiten intensiv daran, so pünktlich wie möglich zu sein. Deswegen hat ja auch Ryanair Flüge vorgezogen, fliegt also früher.

Sie nehmen Ryanair in Schutz?

SCHULTE: Sie müssen sich anschauen, warum die Verspätungen aufgetreten sind. Sie kamen vor allem wegen der sehr starken Gewitterlagen in ganz Europa, aber auch diverser Streiks von Fluglotsen zum Beispiel in Frankreich und Italien zustande. Das ist für einen Anwohner aber manchmal nur schwer zu verstehen, weil es hier möglicherweise gar kein Gewitter gab, aber eben in Europa an verschiedenen Orten. Diese Gewitterfronten müssen dann umflogen werden, das dauert und führt zu Verspätungen. Man muss aber auch mal sagen, dass wir im Jahresdurchschnitt pro Tag laut Planfeststellung 7,5 verspätete Landungen haben dürfen, derzeit liegen wir bei rund 2.

Nichtsdestotrotz ist der Fluglärm über Oberrad, Sachsenhausen und Niederrad für die Anwohner unerträglich. Zuletzt haben sie sich auch vermehrt darüber beschwert, dass es noch mal lauter geworden ist. Kann das sein?

SCHULTE: Der Fluglärm kann zugenommen haben, weil wir ein starkes Wachstum an Flugbewegungen in diesem Jahr haben. Wir erwarten eher, dass ältere, lautere Maschinen durch neuere, leisere Flugzeuge ersetzt werden.

Würden Sie denn selbst in den Frankfurter Süden ziehen?

SCHULTE: Ich habe früher im Frankfurter Süden gelebt, in Sachsenhausen. Sehr gerne sogar.