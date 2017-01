Bewährungsstrafe für 47-Jährige: Frau ersticht fast ihren Lebensgefährten – doch der hält fest zu ihr

Zwei Jahre Bewährungsstrafe – nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf den Lebensgefährten war dies für eine 47 Jahre alte Frau gestern vor dem Landgericht „ein Geschenk“, wie es Vorsitzender Richter Urs Böcher formulierte. Das schwer getroffene Opfer liebe die Frau noch immer und habe sie deshalb auch im Prozess zu schützen versucht.

In der Wohnung der oft betrunkenen Frau in der Ginnheimer Woogstraße ging es öfter mal hoch her. Auch am 2. April 2016 hing der Haussegen schief. Die Frau, mit rund 2,3 Promille Alkohol im Blut, verkündete mit schwerer Zunge das Ende der Beziehung. Der Mann dachte aber, dass sich alles beruhigen werde, wenn sie ihren Rausch ausgeschlafen habe.

Blut quoll aus der Brust

Doch an diesem Abend kam es anders. Die Frau stürzte in die Küche und kam mit einem Messer – Klingenlänge 20 Zentimeter – zurück. Man schubste und rangelte, schlug auf sich ein – und plötzlich quoll das Blut aus der Brust des Mannes. Er hatte gerade noch die Kraft, zum Telefonhörer zu greifen und den Notarzt anzurufen. Nachdem er fast zwei Liter Blut verloren hatte, kam er auf die Intensivstation, wo sein Leben gerettet werden konnte.

Doch auch die Tatsache, dass er von der Lebensgefährtin um ein Haar getötet worden wäre, verringerte offenbar nicht die Zuneigung zu der Frau. Im Gegenteil: Statt sie bei der Polizei zu belasten, erzählte er, dass er sich beim Schneiden von Fleisch so unglücklich an der Brust verletzt habe. Abgesehen davon, dass die Polizei kein Stückchen Fleisch in der Wohnung finden konnte, war eine solche Verletzung technisch gar nicht möglich.

Späte Einsicht

Die Frau hingegen sprach von einem angeblichen Selbstmordversuch des Mannes. Es bedurfte viel Verhandlungsgeschick und Einfühlungsvermögen des Richters, die gelernte Winzerin in dem mehrtägigen Prozess auf die richtige Spur zu bringen und ihr damit die Bewährungsstrafe zu ermöglichen. Mit dem Gesetz sei sie nämlich noch niemals in Konflikt geraten. Erst unmittelbar vor Schluss der Beweisaufnahme raffte sie sich auf und gestand den in der Anklageschrift niedergelegten Sachverhalt. „Damit haben Sie im letzten Augenblick die Reißleine gezogen“, sagte Böcher.

Wie es mit der Beziehung zu dem Opfer weitergeht, blieb offen. „Sie müssen eine Lösung finden“, riet ihr der Richter. Vielleicht aber klappt es, wenn die Frau die Bewährungsauflagen einhält: Nämlich ab sofort die Finger vom Alkohol zu lassen. Erste Voraussetzungen dafür hat sie bereits in der mehrmonatigen Untersuchungshaft getroffen. Auch die Staatsanwältin, die ursprünglich wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt hatte, war übrigens mit der Bewährungsstrafe einverstanden.

(ge)