Immer weniger geeignete Kandidaten für Top-Stellen: Frauenkliniken in Frankfurt: Gute Ärzte sind schnell weg

Fünf große Frauenkliniken gibt es in Frankfurt, eine in Offenbach. Während es in Höchst und am Universitätsklinikum keine nennenswerten Wechsel gibt, stehen die anderen Häuser vor der Herausforderung, neue Mitarbeiter für die Chefetagen zu finden.

Frankfurt laufen die Frauenärzte weg. Und zwar nicht irgendwelche, sondern die richtig guten. An drei der fünf großen Frauenkliniken stehen aktuell Wechsel in den Chefetagen an, auch in Offenbach hat sich jüngst die Leitende Oberärztin verabschiedet. Für die Kliniken ist das ein Problem, weil es immer weniger geeignete Kandidaten für die Nachbesetzung gibt (siehe Bericht Titelseite).

Die wohl prominentesten Abgänge hat das Marienkrankenhaus zu verschmerzen, das mit Chefarzt Prof. Dr. Michael Eichbaum und dem Leitenden Oberarzt Prof. Dr. Joscha Reinhard Ende Juni gleich zwei Aushängeschilder verloren hat. Während laut Klinik-Sprecher Marc Schütz alle Oberarzt-stellen besetzt sind, läuft die Suche nach einem Nachfolger für Eichbaum noch. Die Geschäftsführung gehe davon aus, die Position zum Jahreswechsel neu besetzen zu können, erklärt Schütz. Eichbaum begründet seinen Wechsel an die Wiesbadener Horst-Schmidt-Kliniken (HSK) mit der Größe und dem Renommee der dortigen Frauenklinik.

Auch an der Spitze der Frauenklinik des Nordwestkrankenhauses steht dem Vernehmen nach ein Wechsel an. Sprecherin Brigitte Ziegelmayer will sich dazu allerdings nicht äußern. Erst vor einem guten Jahr hatte Chefärztin Prof. Dr. Ute-Susann Albert die Leitung der dortigen Gynäkologie übernommen. Ein Nachfolger soll bereits gefunden sein.

Wechsel an die Charité

Am Markus Krankenhaus muss Chefarzt PD Dr. Marc Thill den Verlust seiner Leitenden Oberärztin Dr. Jana Barinoff verschmerzen, die im November an die Charité in Berlin wechselt. Thill hofft, die Stelle Anfang nächsten Jahres neu besetzen zu können. Für Prof. Dr. Volker Möbus, Leiter der Gynäkologie in Höchst, ist dieser Wechsel ein Beleg dafür, dass hochqualifiziertes Personal in der Gynäkologie rar gesät ist. Zwar genieße Barinoff den Ruf, eine exzellente Operateurin zu sein, aber, so Möbus: „Es wäre früher undenkbar gewesen, dass eine Leitende Oberärztin der größten deutschen Universitätsfrauenklinik nicht habilitiert ist.“

Am Offenbacher Sana-Klinikum steht Chefgynäkologe Prof. Dr. Christian Jackisch seit April ohne seine Leitende Oberärztin Dr. Bianca Beutel da, die sich nach London verabschiedet hat. Laut Sprecherin Anne Stach ist Ersatz bereits gefunden, gerade erst habe man zwei neue Oberärzte eingestellt.

Die wichtige zweite Reihe

Für den reibungslosen Betrieb der Kliniken ist diese zweite Reihe fast so wichtig wie der Chefarzt selbst. „Sie müssen immer ein paar Leute haben, die jedes Problem lösen können“, betont Möbus. Wenn jetzt zudem der Nachwuchs „die große Beckenchirurgie“ nicht mehr erlerne, werde dies auch in der Geburtshilfe zu Problemen führen, prognostiziert er. Gibt es Komplikationen, könne eine Frau unter der Geburt schnell viel Blut verlieren, erklärt er: „Wenn Sie da nicht wissen, was Sie tun, kann es eng werden.“

Zu den zentralen Aufgaben eines Chefarztes zählt der jüngst an die HSK gewechselte Eichbaum denn auch, seine Mannschaft zusammenzuhalten: „Sie müssen die Leute motivieren und begeistern, sonst sind die weg.“

