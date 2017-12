Verkehr: Freie Parkplätze in Frankfurt sind Mangelware

Es war viel los auf den Straßen in und um Frankfurt: Zu den Weihnachtsmarkt-Besuchern und Geschenke-Käufern gesellten sich am Samstag auch die Besucher des Heimspiels von Eintracht Frankfurt. Die Parkhäuser in der City waren schon am Vormittag belegt, die Bahnen überfüllt – Alltag in der Adventszeit.

Weihnachtszeit ist Einkaufszeit – und Stauzeit. Wenn’s die Massen in die City zieht, ist in den Parkhäusern kaum noch ein Platz zu ergattern. Am Samstag war die Garage an der Hauptwache schon um 11 Uhr voll belegt. Eine Stunde später war auch an der Konstablerwache, am Römer und an der Konrad-Adenauer-Straße das rote Schild mit der Aufschrift „belegt“ zu sehen. Freie Plätze gab es aber noch in Parkhäusern der Kaufhäuser an der Zeil und im Bahnhofsviertel.

Michael Bachmann, Geschäftsführer der städtischen Parkhaus-Betriebsgesellschaft, berichtet: „An einem Samstag in der Adventszeit sind die Parkhäuser in der Innenstadt dicht, sobald die Geschäfte öffnen.“ Am schnellsten seien meist die Parkhäuser Hauptwache und Römer gefüllt. Am Samstag, 2. Dezember, ging hier von 10 bis 20 Uhr fast nichts, vor der Einfahrt bildeten sich lange Autoschlangen. „Wir bieten 6000 Parkflächen an, im Schnitt bleiben die Leute drei Stunden.“ Damit kommt man an einem Advents-Einkaufstag auf rund 20 000 Fahrzeuge in den Innenstadt-Parkhäusern.

Baustellen behindern

Schon um dorthin zu kommen, muss man mehr Zeit als sonst einplanen. Die Straßen sind in der Adventszeit besonders voll. Am vergangenen Samstag kamen auch noch die Besucher des Heimspiels von Eintracht Frankfurt gegen Bayern München hinzu. Joachim Bielefeld, Leiter der Integrierten Gesamtverkehrsleitzentrale (IGLZ) der Stadt, sagt: „Wenn die Eintracht gegen Hannover spielt, sind fast nur Fans aus Frankfurt da. Aber bei einem Spiel gegen Bayern kommen sie aus dem gesamten Umland.“

Generell ist in der Weihnachtszeit mehr los, machen doch die Einzelhändler rund 20 Prozent ihres Jahresumsatzes in den Wochen vor dem Fest. Fast immer wird der Verkehr auch durch Baustellen beeinträchtigt. Wenn das Verkehrsaufkommen ohnehin schon an der Grenze dessen ist, was eine Straße aufnehmen kann, bringen schon kleine Behinderungen alles zum Erliegen. Dabei wird nicht so viel an den Straßen gearbeitet wie im Sommer: Derzeit werden „nur“ 446 Baustellen auf dem rund 3000 Kilometer langen Frankfurter Straßennetz gezählt. Zum Vergleich: Während der Sommerferien im Juli waren es 503.

Nachfrage sinkt seit Jahren

Rund sieben Millionen Fahrzeuge werden jährlich in den städtischen Parkhäusern abgestellt. Michael Bachmann verzeichnet seit einigen Jahren eine leicht abnehmende Tendenz. Auch der langjährige Vergleich bei den Verkehrszählungen zeigt: Zwar steigt am Stadtrand das Verkehrsaufkommen, in der Innenstadt sinkt es hingegen. Wurden 1988 an einem durchschnittlichen Werktag am Alleenring, am Hauptbahnhof und auf den Mainbrücken noch 307 000 Autofahrten in acht Stunden gezählt, waren es 2006 nur noch 242 000 und 2016 rund 216 000. Auf den Zufahrtsstraßen am Stadtrand stieg hingegen die Belastung von 379 000 Autos in acht Stunden (1988) auf 436 000 (2006) und 463 000 (2016). Für diese Entwicklung hat Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) eine einfache Erklärung: Am Stadtrand gebe es oft nur eine schlechte Anbindung mit Bussen und Bahnen. Die Innenstadt hingegen sei sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen. Diese werden immer mehr genutzt: Von 2006 bis 2016 ist die Zahl der Fahrten in Bussen, Straßen- und U-Bahnen von 183 Millionen auf 230 Millionen gestiegen. Oesterling hält deshalb einen weiteren Ausbau des Angebots für dringend nötig. Zum gestrigen Fahrplanwechsel wurde zum Beispiel der Takt auf den stark nachgefragten Straßenbahnlinien 17 und 18 verdichtet.

Wie stark die Nachfrage in Bussen und Bahnen in der Vorweihnachtszeit steigt, wissen weder Traffiq, noch der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV). „Wir erheben die Fahrgastzahlen nur alle paar Jahre im gesamten Netz“, sagt RMV-Sprecher Maximilian Meyer, „nicht jedoch in einem Jahresverlauf.“

Auch für die Unpünktlichkeit bei der S-Bahn nennt der RMV nur einen pauschalen Wert: Im Jahresmittel haben acht Prozent der Züge eine Verspätung von mindestens sechs Minuten. Doch gerade im Winter warten Fahrgäste häufig vergeblich auf kalten Bahnsteigen. Am Sonntag zum Beispiel führten Weichen- und Signalstörungen zu zahlreichen Zugausfällen und erheblichen Verspätungen.